رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور مواصلاتی و انسداد یک محور غیرشریانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج-قزوین، محدوده حصارک تا گلدشت و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار-تهران نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از انسداد محور غیرشریانی گنبد-سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر خبر داد و تصریح کرد: به رانندگان توصیه می شود با توجه به وضعیت ترافیکی محورها، ضمن مدیریت زمان سفر، فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.