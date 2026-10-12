شبکه رادیویی فرهنگ، دوشنبه ۲۰ مهرماه، همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با پخش ویژه برنامه‌های «ققنوس» و «هفت اقلیم»، به رونمایی از گنجینه صوتی اشعار لسان‌الغیب و بررسی چالش‌های آفرینش هنری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه زنده «ققنوس» از ساعت ۱۵ تا ۱۷، میزبان آیین رونمایی از مجموعه صوتی ۴۹۵ غزل حافظ با خوانش استادان امیر نوری، سیدعلی موسوی‌گرمارودی و زنده‌یاد محمدباقر خلیلی است.

این مراسم با حضور دکتر احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی و جمعی از استادان و پژوهشگران برگزار می‌شود تا گامی در راستای پاسداشت میراث ماندگار حافظ و پیوند بیشتر نسل جوان با جهان شعر و اندیشه این شاعر بزرگ باشد.

همچنین برنامه زنده «هفت اقلیم» ساعت ۲۰ با محوریت موضوع «طراحی و تولید آثار هنری»، ابعاد گوناگون آفرینش هنری و چالش‌های پیش‌روی هنرمندان را واکاوی می‌کند.

در بخش سینمای این برنامه، محمدحسین لطیفی، کارگردان سینما، به بررسی مراحل ساخت و دشواری‌های تولید فیلم می‌پردازد و در بخش معماری، ضمن طرح پرسش‌هایی درباره فلسفه فضا‌های مدرن، کارنامه و اندیشه‌های سیدهادی میرمیران، معمار برجسته ایرانی، مرور خواهد شد.

اجرای نمایشنامه‌خوانی «تهمینه» و بررسی تازه‌ترین رویداد‌های هنری از دیگر بخش‌های این برنامه است.