

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حسن رستم‌زاد پس از بازدید میدانی دو نقطه از شهر کرمانشاه با هدف بررسی و آماده‌سازی محل‌های عرضه مستقیم کالا ، در جلسه تنظیم بازار استان با حضور معاون دادستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی، بر پیش‌بینی نیازهای بازار، تأمین به‌موقع کالاهای ضروری، تقویت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و مشارکت بخش خصوصی در تأمین و ذخیره‌سازی اقلام اساسی تأکید کرد.

وی همچنین از بازدید میدانی دو نقطه از شهر کرمانشاه با هدف بررسی و آماده‌سازی محل‌های عرضه مستقیم کالا خبر داد و اظهار داشت: عرضه کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، با حذف واسطه‌های غیرضروری و مدیریت هزینه‌های توزیع، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده، تقویت رقابت در بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت کمک کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت عرضه محصولات کشاورزی، توسعه ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ و روستابازارها و بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای استان برای تأمین کالاهای اساسی، بر استمرار نظارت بر بازار و اجرای مؤثر برنامه‌های تنظیم بازار تأکید کرد.

رستم‌زاد همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به مردم را ضروری دانست و با اشاره به نزدیک شدن فصل کشت، بر پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کرد.

وی ، حمایت از قدرت خرید خانوارها، تأمین به‌موقع کالاهای ضروری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برشمرد و بر همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.