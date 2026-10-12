به مناسبت یادروز خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، جشنواره بازی محیطی‌ـ‌معمایی «در جستجوی راز‌های گدار» در مجموعه حافظیه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت یادروز خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، جشنواره بازی محیطی‌ـ‌معمایی «در جستجوی راز‌های گدار» تا ۲۴ مهرماه در مجموعه حافظیه در حال برگزاری است.

این جشنواره که با هدف پیوند میان معماری، ادبیات و گردشگری طراحی شده، به‌صورت رایگان در دسترس همه شرکت‌کنندگان خواهد بود.

در این بازی محیطی، گردشگران با همراهی «آندره گدار»، معمار نامدار حافظیه، از طریق دنبال کردن نشانه‌ها و حل معما‌های ظریف، به دنیای پیوند میان حافظ، گدار و باغ حافظیه قدم می‌گذارند. این طرح با هدف بازشناسی ابعاد هنری و معماری حافظیه و ارائه تجربه‌ای متفاوت به گردشگران اجرا می‌شود.

این جشنواره که توسط تیم متخصص شامل سارا حسینی، وحید خباز و نجمه قنبری طراحی شده است، در پایان دوره برگزاری، جوایز ارزنده‌ای را به برگزیدگان اهدا خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پیام‌رسان «بله» با شماره ۰۹۱۷۶۲۰۰۸۱۸ در ارتباط باشند.