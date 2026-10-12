به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله زین العابدین قربانی امام جمعه سابق رشت و نماینده سابق ولی فقیه در گیلان، پس از سال‌ها تلاش در امور فرهنگی، سیاسی و مذهبی بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.

آیت الله قربانی در سال ۱۳۸۰ و در پی رحلت آیت الله احسانبخش طی حکمی از سوی رهبر شهید انقلاب به امامت جمعه شهر رشت و نمایندگی ولی فقیه در گیلان منصوب شد.

وی پژوهشگر، مولف، متخصص فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی بود و از خود ده‎ها اثر به جا گذاشته‌ است.

جزئیات بیشتر از مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، فرزند غلامحسین، در سال ۱۳۱۲ ﻫ ش در روستاى پنجاه متولد شد. دروس فارسی و مقدماتی را در لاهیجان خواند و پس از آن در سال ۱۳۲۹ به قم مهاجرت کرد.

دروس سطح حوزه را در نزد آیات عظام: محسن جهانگیرى، محمد محمدی گیلانى، ستوده، حسین نورى همدانى، امام موسى صدر، سیدرضا صدر، حسینعلی منتظرى، علی مشکینى، مجاهدى تبریزى و طباطبائی سلطانى فراگرفت و در درس خارج آیات عظام: حسین بروجردی، امام خمینی، عباسعلى شاهرودى، هاشم آملى، سیدمحمدرضا گلپایگانى حاضر شد. فلسفه، الهیات و تفسیر را از علامه سیدمحمدحسین طباطبایی آموخت و در ادامه به تألیف، تدریس، خطابه و تبلیغ دین و نوشتن مقالات دینی در مجله مکتب اسلام پرداخت. سال ۱۳۳۱ با پیوستن به جمع فدائیان اسلام به رهبری شهید حجت‌الاسلام سیدمجتبی نواب صفوی وارد مبارزات سیاسی شد.

در سال ۱۳۳۲ با شهید نواب صفوی و برادران واحدی از نزدیک آشنا و مرتبط شد. پس از بازداشت آنان مدتی را در اختفا بسر برد و در آن ایام با رهبر شهید انقلاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و شهید حجت‌الاسلام سیدعبدالکریم هاشمی نژاد آشنا شد.

آیت‌الله قربانی در ادامه مبارزه با رژیم سلطنتی از سال ۱۳۴۰ با رهبری امام خمینی همراه شد و در ایام تبعید وی، به دلیل سخنرانی‌های ضد رژیم بار‌ها دستگیر و زندانی شد. در سال ۱۳۴۴ پس از عزیمت آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی به هامبورگ آلمان و لو رفتن جلسه (حکومت اسلامی از دیدگاه فقه شیعه) که با نظارت شهید بهشتی و چهل تن دیگر از جمله قربانی تشکیل می‌شد، دستگیر و زندانی شد. در سال۱۳۵۰ در مجلس ترحیم آیت‌الله سیداسدالله اشکوری که در انزلی محله لنگرود تشکیل شده بود، سخنرانی کرد و به همین دلیل دستگیر و به شش ماه زندان و پنج سال ممنوعیت از فعالیت‌های دینی، علمی و خروج از کشور محکوم شد. در این دوران بود که به دعوت شهید آیت‌الله مرتضی مطهری به امامت جماعت مسجد حضرت ابوالفضل تهران (خیابان تاج، ستارخان کنونی) مشغول گردید، ولی پس از مدت کوتاهی به دستور ساواک از آنجا اخراج شد.

آیت‌الله قربانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیت‌های زیر انجام وظیفه کرد:

ریاست کمیته‌های انقلاب اسلامی شرق گیلان به مدت یک سال

ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان گیلان به مدت بیش از ۵ سال

ریاست کمیسیون فرهنگ و هنر اسلامی مجلس به مدت ۴ سال

امامت جمعه لاهیجان از طرف امام خمینی (ره) تا زمان انتصاب به امامت جمعه رشت به مدت ۱۸ سال

نمایندگی مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری

استادی دانشگاه تهران به مدت ۴ سال

استادی دانشگاه آزاد اسلامی شرق گیلان به مدت ۱۴ سال

استادی دانشگاه امام صادق (ع) تهران به مدت ۴ سال

عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به مدت ۱۴ سال

نمایندگی دوره دوم مجلس شورای اسلامی به مدت ۴ سال

کتاب های به سوى جهان ابدى، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامى، اسلام و حقوق بشر، علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، زبربناى صلح جهانى، جبر و اختیار و ترجمه رساله خلق الاعمال ملاصدرا، فلسفه آفرینش انسان، بزرگترین بیمارى قرن بیستم، بلاهاى اجتماعى قرن ما، نقش سینما در زندگى و تمدن جدید، اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامى، علم حدیث، در سایه قلم، تفسیر جامع آیات الاحکام، ترجمه جلد پنجم کتاب نفیس الغدیر، در زندان شهربانى رشت، اصول دین در پرتو کلام معصومین (ع)، حکومت اسلامى و ولایت فقیه، جهان‌بینى امام على (ع) در خطبه اول نهج‌البلاغه، منشور مملکت‌دارى در نامه امام على به مالک اشتر تنها بخشی از ده‌ها اثر و تالیفات مرحوم آیت الله قربانی بوده است.