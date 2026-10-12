سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد از صادرات ۴۴۴ تن محصول کیوی، از ابتدای مهرماه امسال به خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد از صادرات ۴۴۴ تن محصول کیوی از ابتدای مهر ماه سال جاری به خارج از کشور خبر داد.

نفیسی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری، ۴۴۴ تن کیوی تولیدی این شهرستان به کشور‌های مختلف صادر شده است که این میزان صادرات، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.

وی در تشریح جزئیات این صادرات تصریح کرد: سهم کشور‌های مقصد از این میزان صادرات به ترتیب شامل امارات متحده عربی ۳۲۵ تن، پاکستان ۷۵ تن، قزاقستان ۲۳ تن و عراق ۲۱ تن بوده است.

وی با اشاره به اهداف پیش‌رو در این حوزه گفت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه کیوی، از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد است و برنامه‌ریزی لازم برای افزایش سهم این محصول در بازار‌های هدف صورت گرفته است.

نفیسی با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: صادرات کیوی علاوه بر ارزآوری برای کشور، نقش به سزایی در حمایت از کشاورزان منطقه، افزایش درآمد آنان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی دارد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد با اشاره به ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای گفت: از تولیدکنندگان این محصول حمایت همه‌جانبه می‌کنیم تا زمینه تنظیم بازار و افزایش صادرات بیش از پیش فراهم شود.