به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دویست و بیست و پنجمین شب این اجتماعات، مردم با حضوری پرشور و یکپارچه، جلوه‌ای از همدلی، ایستادگی و همراهی خود را به تماشا گذاشتند و بر تداوم این حضور مردمی تأکید کردند.

مردم شهر‌های استان اصفهان همچنین با محکوم کردن توهین‌های تروریست‌های جنایتکار و بیگانگان به فرهنگ و تمدن ایرانی، این اقدامات را نشانه دشمنی با هویت و پیشینه تاریخی ملت ایران دانستند.

حاضران در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که ملت ایران در طول تاریخ با تکیه بر هویت فرهنگی و تمدنی خود، در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کرده و همچنان از میراث تاریخی و ارزش‌های ملی خود دفاع می‌کند.