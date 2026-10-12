معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از برآورد ۲۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح های مجتمع‌های خدماتی رفاهی، تیرپارک‌ها، شهرک‌های حمل‌ونقل بار و مراکز لجستیک استان طی دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صادق عباسزاد با اشاره به شتاب توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در محور‌های مواصلاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۱۱.۵ درصد پروژه‌های کشور در این حوزه، جایگاه قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دست آورده است؛ به‌طوری‌که در برابر میانگین کشوری احداث یک پروژه به ازای هر ۱۵۳ کیلومتر، در آذربایجان‌غربی به‌طور متوسط هر ۹۵ کیلومتر یک پروژه در حال احداث است که بیانگر تراکم بیشتر طرح‌ها و شتاب بالاتر اجرای پروژه‌ها نسبت به میانگین ملی است.

وی افزود: در کنار پروژه‌های در حال احداث، وجود ۷۰ پروژه در مرحله استعلام، از تداوم جریان سرمایه‌گذاری و ظرفیت بالای استان برای توسعه شبکه خدمات جاده‌ای حکایت دارد؛ روندی که با حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی و نقش‌آفرینی اینوا، زمینه مساعدتری برای حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های جدید فراهم کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش اقتصادی و ایمنی این سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری برآوردشده در دو سال اخیر به ۲۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد که تماماً از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود و علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، با توسعه توقفگاه‌های استاندارد و خدمات مورد نیاز کاربران جاده‌ای، به ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی کمک خواهد کرد.

عباسزاد خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت راهبردی در شبکه ترانزیتی و ارتباطی کشور، ظرفیت تبدیل طول محور‌های مواصلاتی و حجم تردد‌های جاده‌ای به فرصتی پایدار برای توسعه اقتصادی را دارد و گسترش مجتمع‌های خدماتی رفاهی، بستری برای تکمیل زنجیره خدمات حمل‌ونقل، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت ایمنی راه‌ها فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این روند، ضمن تکمیل زیرساخت‌های پشتیبان حمل‌ونقل، به رونق اقتصادی استان، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران و فعالان بخش حمل‌ونقل منجر خواهد شد.