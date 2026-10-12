

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در نشست شورای فنی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: شورای فنی استان به عنوان یکی از ارکان مهم نظام فنی و اجرایی استان، نقش مؤثری در بررسی و حل مسائل فنی و قراردادی پروژه های عمرانی، نظارت بر روند اجرای طرح ها، پیشگیری از بروز اختلافات و توقف پروژه ها و صیانت از منابع عمومی دارد.

وی افزود: شورای فنی استان کرمانشاه به ریاست استاندار محترم فعالیت می‌کند و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان جانشین رئیس شورا نقش مؤثری در هدایت پیگیری و هماهنگی امور شورا دارد.

همچنین دبیر شورای فنی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و مسئولیت هماهنگی و پیگیری فرآیندهای کارشناسی و اجرایی شورا را بر عهده دارد. معاون عمرانی استاندار به کسب رتبه اول کشور توسط شورای فنی کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ در رقابت با دیگر استان‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای فنی استان کرمانشاه بر اساس جمع بندی شاخص‌های عملکردی ۱۳ گانه‌، در سال ۱۴۰۴ در میان شوراهای فنی استان‌ها، برای نخستین بار موفق به کسب جایگاه اول کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: کسب این موفقیت حاصل یک روند مستمر و رو به رشد و نتیجه تلاش مدیریت ارشد استان و مجموعه تحت امر اعضای شورای فنی استان و دستگاه‌های اجرایی عضو شورا در راستای صیانت از منابع عمومی تسریع در اجرای پروژه های عمرانی ارتقای کیفیت و بهره وری طرح های عمرانی استان و تلاش برای حل و فصل مشکلات فنی و قراردادی در استان است. مهندس نجفی در ادامه گفت: یکی از محورهای مهم عملکرد شورای فنی استان در سال ۱۴۰۴ تقویت نظارت های میدانی و حضور مستقیم در پروژه ها بوده است و در همین راستا، بیش از ۵۰۰ مورد بازدید فنی و نظارتی از پروژه های عمرانی استان انجام شد.

مهندس نجفی ادامه داد: در این بازدیدها بررسی میزان پیشرفت پروژه ها شناسایی موانع بررسی مسائل فنی و اجرایی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات انجام گرفت و در این چهارچوب، پروژه های شاخصی از جمله قطار شهری کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری – صنعتی قصرشیرین، فرودگاه، سد زمکان و سد گاوشان نیز مورد پایش و بررسی قرار گرفتند. در این نشست موضوع فسخ پیمان و رفع اختلاف میان پیمانکاران و چند دستگاه اجرایی پیرامون پروژه های عمرانی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع مشکلات، تصمیم گيري شد.