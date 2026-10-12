به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات کاشان از احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در نیمه غربی استان، از جمله ارتفاعات کاشان، خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال بارش‌های رگباری، وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در این مناطق وجود دارد.

عباس ارغوانی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از رفت و آمد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق مرتفع و همچنین انجام فعالیت‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.