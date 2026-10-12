مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از آغاز عملیات مرمت و سامان‌دهی باغ جهانی شاهزاده ماهان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وضعیت نامناسب در باغ جهانی شاهزاده ماهان، موضوع را از اداره‌کل میراث فرهنگی استان جویا شدیم.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از آغاز عملیات مرمت و سامان‌دهی باغ جهانی شاهزاده ماهان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد و گفت: این عملیات با تمرکز بر اصلاح سیستم آب‌نما، مرمت بخش‌های آسیب‌پذیر بنا، محوطه و اجرای اقدامات اضطراری پیش از آغاز فصل بارندگی و زمستان در حال انجام است.

سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر آغاز عملیات مرمت در باغ جهانی شاهزاده ماهان اظهار کرد: عملیات مرمت و سامان‌دهی باغ شاهزاده ماهان با هدف حفاظت از اجزای معماری و پیشگیری از تشدید آسیب‌های احتمالی ناشی از شرایط جوی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: اصلاح و مرمت سیستم آب‌نما، اصلاح آجرفرش پشت‌بام کوشک باغ، کاهگل و اندود دیوار حصار پیرامونی و مرمت سنگ‌فرش مسیر‌های تردد بازدیدکنندگان، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این مرحله از عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی است.

او با تاکید بر ضرورت آماده‌سازی این مجموعه تاریخی پیش از آغاز فصل سرما و بارندگی بیان کرد: اجرای مرمت‌های اضطراری و رفع نارسایی‌های موجود، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف باغ و جلوگیری از گسترش خسارت‌های احتمالی دارد.

محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه باغ جهانی شاهزاده ماهان در میراث تاریخی و فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: مرمت و نگهداری اصولی این مجموعه، علاوه بر صیانت از اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی آن، به ارتقا کیفیت بازدید و بهبود تجربه گردشگران نیز کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: مرمت و سامان‌دهی ابنیه و محوطه‌های تاریخی استان، از اولویت‌های حفاظت از میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و با پیشگیری از فرسایش و تخریب آثار، پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده را محقق می‌کند.