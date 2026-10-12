رئیس اداره بازرسی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رسیدگی و پاسخگویی به بیش از ۶۱۲ درخواست و شکایت مردمی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رسیدگی به بیش از ۵۰۰ درخواست و شکایت مردمی در اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی

رسیدگی به بیش از ۵۰۰ درخواست و شکایت مردمی در اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین باقرزاده رئیس اداره بازرسی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در نیمه نخست سالجاری، به ۵۶ مورد شکایت ثبت‌شده در سامانه ۱۱۱ رسیدگی به شکایات استانداری و ۱۲ مورد شکایت ثبت‌شده در سامانه ۱۳۶ بازرسی کل کشور رسیدگی شد.

وی افزود: همچنین در این مدت زمان ۲مورد شکایت حضوری و ۴ مورد درخواست ثبت‌شده در سامانه مجوز‌های درگاه ملی بررسی و پاسخ‌گویی لازم به آنها انجام شد.

رئیس اداره بازرسی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت زمان، ۱۵مورد ملاقات مردمی در قالب چهارشنبه‌های خدمت نیز در اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برگزار و به ۱۰۱ درخواست مردمی رسیدگی و همچنین ۷ مورد دیدار چهره‌به‌چهره در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه و ۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل برگزار شد.

باقرزاده با اشاره به موضوعات اصلی شکایات مطرح‌شده در این بازه زمانی خاطر نشان‌کرد: بخش عمده درخواست‌ها مربوط به راه‌های روستایی، حریم راه‌ها، کارت هوشمند رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل باری و مسافری و رانندگان است.