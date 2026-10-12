رادیو صبا در روز دوشنبه ۲۰ مهر، با پخش برنامه‌های «نشان افتخار» و «نت زندگی»، به تبیین فعالیت‌های آموزشی محمد بهمن‌بیگی و گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» در ساعت ۱۱:۳۰، زندگی و مجاهدت‌های محمد بهمن‌بیگی، بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران را روایت می‌کند.

این برنامه ضمن واکاوی تلاش‌های او در توسعه سوادآموزی و تأسیس مدارس سیار، نقش اثرگذار این چهره فرهنگی در ارتقای فرصت‌های اجتماعی جامعه عشایری را بررسی می‌کند.

همچنین برنامه تعاملی «نت زندگی» با تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و اجرای حمید پارسا، همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با طرح یک پرسش ادبی از مخاطبان می‌خواهد تا با انتخاب بیتی از غزل‌های این شاعر نامدار، پیام‌آور آرامش و امید برای دوستان خود باشند.

این برنامه با تلفیق شعر و موسیقی و دعوت از شنوندگان برای به اشتراک‌گذاری ابیات انتخابی، ظرفیت‌های همدلی در ادبیات فارسی را تبیین می‌کند.