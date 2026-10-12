مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با تأکید بر نقش راهبردی توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی در ارتقای ایمنی سفر و تقویت جایگاه ترانزیتی استان، گفت: در پرتو تدبیر و راهبری استاندار آذربایجان‌غربی و با پیگیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، گسترش زیرساخت‌های رفاهی جاده‌ای استان با شتاب در حال پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با تأکید بر نقش راهبردی توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی در ارتقای ایمنی سفر و تقویت جایگاه ترانزیتی استان، گفت: در پرتو تدبیر و راهبری استاندار آذربایجان‌غربی و با پیگیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، گسترش زیرساخت‌های رفاهی جاده‌ای استان با شتاب در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به ثبت ۲۸۲ پروژه در چرخه‌های استعلام، احداث، بهره‌برداری و صدور موافقت اصولی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به‌عنوان دروازه ترانزیتی ایران به اروپا از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات بین‌راهی برخوردار است و روند اجرای طرح‌ها، بیانگر حرکت هدفمند استان برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون کاربران جاده‌ای و ناوگان حمل‌ونقل است.

شکری با تشریح شاخص‌های آماری این حوزه افزود: متوسط فاصله مجتمع‌ها در مرحله استعلام در استان حدود ۴۰ کیلومتر است درحالی‌که میانگین کشوری ۳۸ کیلومتر برآورد می‌شود، شاخصی که از وضعیت مناسب استان در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ورود متقاضیان حکایت دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در بخش احداث به‌ازای هر ۹۵ کیلومتر یک مجتمع خدماتی رفاهی در حال ساخت است، درحالی‌که میانگین کشوری ۱۵۳ کیلومتر است و این تفاوتی معنادار است که تراکم بیشتر پروژه‌های در دست اجرا و شتاب توسعه فیزیکی زیرساخت‌های رفاهی در استان را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مجتمع‌های به بهره‌برداری رسیده تصریح کرد: متوسط فاصله این مجتمع‌ها در آذربایجان‌غربی ۷۳ کیلومتر و در سطح کشور ۷۷ کیلومتر است که بیانگر هم‌راستایی استان با میانگین ملی در توسعه زیرساخت‌های خدماتی فعال است.

شکری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی، بخشی از مسیر ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی و تقویت جایگاه اقتصادی و ترانزیتی آذربایجان‌غربی است؛ مسیری که با تدبیر و راهبری استاندار و تلاش مجموعه راهداری، با هدف تسهیل سفرها، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان حمل‌ونقل دنبال می‌شود.