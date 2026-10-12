مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در جریان سفر به نقده، با حضور در فرمانداری این شهرستان، به صورت مستقیم با متقاضیان و مشترکان دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در جریان سفر به نقده، با حضور در فرمانداری این شهرستان، به صورت مستقیم با متقاضیان و مشترکان دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.

در این برنامه، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی ضمن استماع مسائل، درخواست‌ها و مطالبات مردمی، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده صادر کرد.

در این دیدار، موضوعات مختلفی از جمله مسائل مرتبط با گازرسانی، اشتراک، خدمات مشترکین و سایر درخواست‌های مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌های مختلف استان، از برنامه‌های کاری مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی است و این دیدار‌ها تا پایان سال در تمامی شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.