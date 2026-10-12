فرمانده انتظامی شهرستان سملقان از شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز پرندگان شکاری در منطقه جیرانسو شهرستان سملقان، در کمتر از چهار ساعت و با اقدام سریع مأموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عیسی خدایی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور دو شکارچی غیرمجاز در حوزه بخش جیرانسو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی گرماب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات لازم و پیگیری گزارش‌های دریافتی، موفق شدند در کمتر از چهار ساعت محل حضور متهمان را شناسایی و هر دو نفر را دستگیر کنند، افزود: متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.