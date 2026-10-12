مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: نزدیک به ۱۰۰ درصد خانوار‌های شهری و روستایی نقده از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و این شهرستان سبز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار پیش از برگزاری ملاقات مردمی با اهالی نقده، در دیدار با امیرعباس جعفری فرماندار این شهرستان، ضمن اشاره به وضعیت مطلوب گازرسانی در نقده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۱ هزار مشترک در این شهرستان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند و تمامی روستا‌های قابل گازرسانی نیز به شبکه سراسری گاز متصل شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مشترکان گاز نقده، بخشی در مناطق شهری و بخشی در مناطق روستایی قرار دارند که ۳۵ هزار مشترک شهری و ۱۶ هزار مشترک نیز روستایی به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در مناطق روستایی نقده، گفت: در مجموع ۹۲ روستا در این شهرستان تحت پوشش شبکه سراسری گاز قرار دارند و گازرسانی به تمامی روستا‌های واجد شرایط و قابل گازرسانی انجام شده است.

درستکار همچنین به اجرای پروژه حفرات خالی در نقده اشاره کرد و گفت: این پروژه طی ماه‌های اخیر به پایان رسیده و در قالب آن ۴ هزار متر شبکه گازرسانی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی افزود: با اجرای این پروژه، زمینه بهره‌مندی ۱۵۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی فراهم شد که گامی دیگر در راستای تکمیل پوشش گازرسانی و ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهرستان نقده محسوب می‌شود.

در این دیدار، امیرعباس جعفری فرماندار نقده نیز با تقدیر از عملکرد و خدمات شرکت گاز آذربایجان‌غربی در این شهرستان، بر اهمیت استمرار خدمات‌رسانی و تأمین پایدار گاز برای شهروندان تأکید کرد.