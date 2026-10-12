به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مهدی بهرامی شهردار سیرجان از تداوم اجرای طرح بهسازی و آسفالت معابر این شهر خبر داد و گفت: خیابان‌ها رگ‌های حیاتی شهر و یکی از عناصر اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان هستند و بر همین اساس، معابر اصلی و شریانی در اولویت نخست برنامه‌های عمرانی شهرداری قرار دارند.

وی با اعلام این خبر که در ۳۰۰ معبر ۸۵۰ هزار مترمربع عملیات عنرانی و آسفالت انجام شده است به سیاست‌های عمرانی شهرداری در حوزه توسعه و بهسازی پرداخت و گفت: پس از معابر اصلی و شریانی، بهسازی معابر فرعی و کوچه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های عمرانی، کیفیت شبکه معابر شهری را ارتقا دهیم.

شهردار سیرجان عنوان کرد: از منظر توسعه پایدار شهری، کیفیت معبر مفهومی چندبعدی است و مجموعه‌ای از ویژگی‌های فنی، عملکردی، ایمنی و زیبایی‌شناختی را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین دوام و کیفیت روسازی، سطح مناسب، زهکشی مطلوب و رعایت استاندارد‌های فنی، در کنار روانی ترافیک، دسترسی‌پذیری، ایمنی عبور و مرور و

رضایتمندی شهروندان باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی تأکید کرد: رویکرد شهرداری در این نهضت، ارتقای کیفیت شبکه معابر است؛ به این معنا که هر پروژه علاوه بر رفع مشکلات کالبدی، باید به افزایش ایمنی، سهولت تردد، عدالت در برخورداری از امکانات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.

وی عدالت اجتماعی و فضایی را یکی دیگر از اصول مهم در اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: توسعه شهری زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان در محلات مختلف، سهمی عادلانه از زیرساخت‌های مناسب و ایمن شهری داشته باشندو این حرکت یک اقدام مقطعی نیست، بلکه نهضتی مستمر برای تغییر چهره زیرساختی شهر و ساختن آینده‌ای بهتر برای سیرجان است.