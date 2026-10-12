به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: در پی انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درباره توقف فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری، به اطلاع اعضا و مراجعه‌کنندگان می‌رسد که فعالیت این دو مجموعه طبق روال معمول و با حفظ و رعایت ضوابط و موازین اسلامی، قانونی و عرفی استمرار خواهد یافت.

همچنین مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: همان‌گونه که در اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان اعلام شد، فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری با رعایت قوانین و موازین شرعی برای علاقه‌مندان برقرار خواهد بود. اطلاع‌رسانی انجام گرفته از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ناشی از ناهماهنگی بود و بدین‌وسیله اصلاح می‌شود.