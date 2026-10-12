استاندار لرستان با اشاره به فعالیت صنایع مرتبط با سنگ و فرآوری مواد معدنی در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، گفت: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان طرح در این حوزه در دست ساخت است و با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در شهرستان فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید‌سعید شاهرخی در نشست با مجموعه مدیریت شهری شهرستان، ضمن اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: بروجرد و مردم فرهیخته و بزرگوار آن یکی از جلوه‌های درخشان استان لرستان هستند و تاریخ و تمدن این شهرستان که ریشه در تاریخ ایران دارد، مایه افتخار استان است.

وی با بیان اینکه هر یک از شهرستان‌های لرستان ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند، افزود: همه شهرستان‌ها در کنار یکدیگر چهره پرافتخار استان را شکل می‌دهند و توسعه لرستان نیازمند توجه متوازن به ظرفیت‌ها و نیازهای همه مناطق است.

نماینده عالی دولت در لرستان گفت:رویکردی که از دو سال گذشته بر تقویت آن در استان تأکید داشته‌ایم، وفاق، برادری و همدلی برای پیشبرد امور مردم است؛چراکه فلسفه وجودی مسئولان، خدمتگزاری به مردم است.

شاهرخی افزود: مسئولان باید در کنار مردم باشند، از حقوق آنان دفاع کنند و برای رفع نیازهایشان تلاش کنند. هیچ شأنی بالاتر از خدمتگزاری به مردم وجود ندارد و همه مسئولان، از استاندار و فرماندار گرفته تا شهردار، اعضای شوراهای شهر و نمایندگان مجلس، باید به این مسئولیت افتخار کنند.

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در نقاط مختلف استان نیز افزود: لرستان امروز به کارگاهی بزرگ برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی تبدیل شده است. در شهرستان‌های مختلف، از خرم‌آباد و دورود تا دیگر مناطق استان طرح های متعددی در حوزه آب، راه، راه‌آهن و زیرساخت‌های توسعه‌ای در حال اجراست.

شاهرخی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های عمرانی به یک یا چند شهرستان محدود نیست، عنوان کرد: تلاش ما اینست که ظرفیت‌های همه مناطق استان فعال شود و مردم در نقاط مختلف لرستان آثار اجرای طرح ها را در زندگی خود مشاهده کنند.

وی با اشاره به طرح های اقتصادی و زیرساختی بروجرد گفت: منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان با سرعت در حال توسعه است و زیرساخت‌های آن آماده شده و فعالیت واحدهای صنعتی در این محدوده ادامه دارد.

شاهرخی با اشاره به فعالیت صنایع مرتبط با سنگ و فرآوری مواد معدنی در این منطقه افزود: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان طرح در این حوزه در دست ساخت است و با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در شهرستان فراهم می‌شود.

وی، احداث پست برق ۲۲۰ کیلوولت را از دیگر طرح های مهم زیرساختی بروجرد برشمرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند نیازهای برق شهرستان را برای سال‌های طولانی تأمین کند و زمینه لازم را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اجرای طرح‌های جدید فراهم آورد.

شاهرخی، استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد را نیز از اقدامات در دست انجام دانست و افزود: توسعه این منطقه و استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند به رونق فعالیت‌های صنعتی، فرآوری مواد معدنی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان کمک کند.