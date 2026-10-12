استاندار کرمان در دیدار با رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بر تسریع در اجرای مصوبات سفر وی به استان و تکمیل مطالعات و عملیات اکتشافی پهنه‌های معدنی کرمان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در دیدار با رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بر تسریع در اجرای مصوبات سفر وی به استان و تکمیل مطالعات و عملیات اکتشافی پهنه‌های معدنی کرمان تأکید کرد.

در دیدار محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، موضوع پیگیری مصوبات سفر این سازمان به استان و تسریع در تکمیل عملیات اکتشافی و مطالعات پهنه‌های معدنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار، با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های معدنی استان کرمان و حجم عملیات اکتشافی و مطالعاتی در دست اجرا، بر ضرورت تسریع در تکمیل این مطالعات با هدف شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌های معدنی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این فرصت‌ها تأکید شد.