به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

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شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت مالزیایی «فایرفلای» تمامی پرواز‌ها میان فرودگاه‌های «سوبانگ» و «سلتار» را به دلیل پدیده مه-دود لغو کرد

سنگاپور و برونئی پنجاهمین سالگرد روابط دفاعی خود را با رژه نظامی مشترک گرامی داشتند

بانکوک پست

ممنوعیت تظاهرات در نزدیکی محل‌های برگزاری نشست‌های صندوق بین‌المللی پول

فقر کاهش یافته، اما ۳.۶ میلیون نفر همچنان در معرض خطر هستند

وقوع سیل در ۲۱ استان تایلند و حرکت بارش‌ها به سمت جنوب

جنگ خاورمیانه و سطح بالای بدهی، موضوعات اصلی جلسات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک خواهند بود

نیو استریت تایمز

نبرد برای سهم بازار نفت خاورمیانه آغاز شده است

هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی در مورد پرواز‌های عربستان سعودی به دلیل تهدیدات امنیتی

مالایی میل

مه‌دود: اداره محیط زیست اعلام کرد کیفیت هوا در کوچینگ و میری به سطح متوسط ​​بهبود یافته است

«چند زن دیگر؟»؛ خشم در اوکیناوا هم‌زمان با اوج‌گیری دوبارهٔ اعتراض‌ها به حضور نظامی آمریکا

مالزی حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و مجروح شدن صد‌ها نفر شد، محکوم کرد

تمپو اندونزی

دو سال با پرابووو: اقتصاد اندونزی در تلاطم

اندونزی و مصر بر حمایت خود از بازسازی غزه تأکید کردند

حوثی‌های یمن به مسافران هشدار دادند که از فرودگاه‌های عربستان استفاده نکنند

برناما

ملک عبدالله، پادشاه اردن، برای یک سفر رسمی دو روزه وارد مالزی شد

استار مالزی

مالزی ترجیح می‌دهد به جای اقدام قانونی در خصوص مه دود، کمک کند

فری مالزیا تودی

مدارس بازگشایی می‌شوند، به استثنای ایالت جوهور و برخی مدارس در کوالالامپور و سلانگور

تایلند برای کاهش تعداد کارکنان دولت، برنامه بازنشستگی پیش از موعد را در نظر دارد

استرو آوانی

اندونزی و مصر شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل را محکوم و از تشکیل کشور فلسطین حمایت کردند