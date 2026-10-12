آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری، در برخی سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نیست، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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دریا کمی مواج است و توصیه می‌شود رفت و آمد با شناور‌های سبک و تفریحی با احتیاط صورت گیرد.

این شرایط جوی و دریایی تا فردا سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود.

در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.