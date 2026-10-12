به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی قائنات، گفت: پرونده خرید و حمل ۸۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۷۲ میلیون و ۹۱۲ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

عباس خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، ۵۷۲ میلیون و ۹۱۲ میلیون ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: مأموران نیروی انتظامی قائنات هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.