مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۵۰ درصدی مشارکت خیران در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، افشین فراهانچی در جمع خیران حوزه سلامت شهرستان مراغه افزود: از ابتدای امسال خیران در بخش عمرانی، حمایتی و درمانی این حوزه ۱۲ هزار میلیارد تومان مشارکت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بدون مشارکت خیران، اجرای طرح‌ها درمانی، بهداشتی، تامین دارو‌ها و نیاز‌های بیماران خاص امکان پذیر نیست.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد وزرات بهداشت گفت: برنامه این وزرات خانه، گسترش گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای جذب مشارکت‌های مردمی و مشارکت دادن آنها در اجرای طرح نظام ارجاع اجتماعی است.

وی افزود: حضور دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در سازمان‌های مردم نهاد تجربه جدیدی است که وزرات بهداشت در نظر دارد از این طریق خدمات خود را برای بیماران تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران را توسعه دهد.

فرهانچی اظهار کرد: در کشور ۱۰۵ انجمن تخصصی در حوزه بهداشت و درمان برای حمایت از بیماران به ثبت رسیده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز گفت: امسال خیران برای توسعه زیر ساخت‌های بهداشت و درمان چهار قطعه زمین اهدا و در تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی نیز مشارکت کرده‌اند.

موسی میری نژاد خاطر نشان کرد: در مراغه ۵۵ سازمان مردم نهاد فعال است که بخشی از این نهاد‌ها در حوزه سلامت فعالیت دارند.