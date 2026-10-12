پیگیری خلف وعده بیمه‌ها برای کمک به زوج‌های نابارور در ایران جوان

در حالی که از سال ۱۴۰۱ همه مراکز درمانی مکلف شده بودند برای کمک به زوج‌های نابارور با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند، همچنان، اما تعداد زیادی از مراکز خصوصی زیر بار این تعهد قانونی نرفته‌اند و زوج‌های زیادی را­ دچار مشکل کرده‌اند.