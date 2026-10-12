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در حالی که از سال ۱۴۰۱ همه مراکز درمانی مکلف شده بودند برای کمک به زوجهای نابارور با بیمههای پایه قرارداد ببندند، همچنان، اما تعداد زیادی از مراکز خصوصی زیر بار این تعهد قانونی نرفتهاند و زوجهای زیادی را دچار مشکل کردهاند.
زینب چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت تا ۳۰ مهرماه فرصت ثبت نام برای ۷ گروه از فعالان جمعیتی را تمدید کرده است. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به نشانی setadjamiat.ir نسبت به ثبتنام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.