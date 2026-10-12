به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اوایل هفته آینده با استقرار جریانات جنوبی به تناوب (بویژه در صبحگاه و شامگاه) شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکزی خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت نسبی در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۵۳ درصد و دید افقی به ۷ هزار متر رسیده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در جنوب غرب خوزستان ۴۰ درجه و کمترین دما ۲۵ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این منطقه ۲۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.