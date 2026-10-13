به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: مسیر دسترسی به روستای زرنه یکی از مسیر‌های پرحادثه شهرستان بود که اصلاح آن با تصویب شورای ترافیک شهرستان دردستور کار قرار گرفت و پس اصلاحات فنی، عملیات آسفالت ریزی هم اجرا شد.

محمود درویش افزود: برای این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیاردریال از محل اعتبارات تمکل دارایی‌های شهرستان، اعتبارات راهداری وحمل ونقل جاده‌ای هزینه شده و بخشی از آن را هم نماینده ارامنه تامین کرده است.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت نیز گفت: برای ایمن سازی مسیر عملیات تعریض ۶ دهنه پل لوله‌ای وحذف شش قوس خطرناک همراه با خاکبرداری وخاکریزی به میزان ۱۲ هزار مترمکعب اجرا شد.

حمید رضا رحیمی افزود: علاوه برروستای زرنه این مسیر محل رفت آمد اهالی روستا‌های هزارجریب، قائم آباد، قلعه خواجه، آغچه، حاج فتحعلی، آقاگل و مغاندر نیز است.