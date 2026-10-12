جمعی از فعالان و معترضان تایلندی با تجمع مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در بانکوک، پایتخت این کشور، ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین، خواستار توقف کشتار غیرنظامیان، پایان خشونت‌ها و رسیدگی فوری به وضعیت انسانی در سرزمین‌های فلسطینی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، شرکت‌کنندگان در این تجمع با ابراز نگرانی از تداوم خشونت‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم فلسطین، بر ضرورت حمایت از غیرنظامیان و رعایت اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

معترضان همچنین از دولت اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشور‌های اروپایی خواستند با اتخاذ مواضعی مسئولانه و انجام اقدامات مؤثر، برای توقف حملات و خشونت‌ها، کاهش رنج مردم فلسطین و بهبود شرایط انسانی در مناطق آسیب‌دیده تلاش کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، دفاع از حقوق مردم فلسطین و حفظ کرامت انسانی را مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی دانستند و بر ضرورت توجه فوری به نیاز‌های انسانی فلسطینیان تأکید کردند؛ مردمی که در پی تداوم درگیری‌ها با شرایط دشوار و پیامد‌های گسترده انسانی روبه‌رو هستند.

این تجمع در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در بانکوک، جلوه‌ای از اعلام همبستگی بخشی از فعالان و شهروندان تایلندی با مردم فلسطین بود؛ حرکتی که در آن، توقف خشونت‌ها، حمایت از غیرنظامیان و تلاش برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار مورد تأکید قرار گرفت.

معترضان با تأکید بر مسئولیت دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر، خواستار آن شدند که حمایت از مردم فلسطین از سطح ابراز نگرانی فراتر رود و به اقداماتی عملی برای پایان دادن به خشونت‌ها و کاهش بحران انسانی منجر شود.