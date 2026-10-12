نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تایلند در حالی آغاز می‌شود که گسترش جنگ در غرب آسیا افزایش بی‌سابقه فشار‌ها بر بازار انرژی، رشد نرخ بهره و تشدید بدهی‌های دولتی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از امروز، دوازدهم اکتبر، تا هجدهم این ماه در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار می‌شود و مقام‌های مالی، رؤسای بانک‌های مرکزی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از کشور‌های مختلف جهان در آن حضور دارند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامد‌های اقتصادی آن، از جمله افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و فشار‌های تورمی، از مهم‌ترین محور‌های این نشست خواهد بود. بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در انتقال نفت، عرضه جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده و افزایش هزینه سوخت و کود‌های شیمیایی، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و امنیت غذایی را تشدید کرده است.

آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، با اشاره به مقاومت نسبی اقتصاد جهان در برابر شوک‌های اولیه جنگ، هشدار داد فشار‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت، کود‌های شیمیایی، بدهی‌ها و احتمال وقوع پدیده شدید ال‌نینو می‌تواند در ماه‌های آینده مشکلات بیشتری ایجاد کند.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی و افزایش بدهی‌ها هشدار داد. برآورد‌های این نهاد نشان می‌دهد بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و ممکن است پیش از سال ۲۰۳۰ از صد درصد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر رود.

کشور‌های درحال‌توسعه از جمله آسیب‌پذیرترین اقتصاد‌ها در برابر این شرایط به شمار می‌روند؛ زیرا افزایش نرخ بهره، خروج سرمایه، هزینه سنگین بازپرداخت بدهی‌ها و رشد قیمت انرژی، منابع مالی دولت‌های این کشور‌ها را تحت فشار قرار داده است. نگرانی‌هایی نیز درباره پیامد‌های شروط جدید صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام و احتمال تشدید سیاست‌های ریاضتی مطرح شده است.

در آستانه برگزاری این نشست، مقام‌های پلیس بانکوک همچنین محدودیت‌هایی برای تجمع‌های عمومی در اطراف محل برگزاری نشست‌ها و برخی اماکن مرتبط با میزبانی هیئت‌های خارجی اعلام کرده‌اند.

نشست امسال در شرایطی برگزار می‌شود که پیوند میان تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصاد جهانی بیش از گذشته آشکار شده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، تصمیم‌گیران اقتصادی را ناگزیر می‌کند برای مقابله با شوک‌های انرژی، تورم، بحران بدهی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، آمادگی بیشتری داشته باشند.