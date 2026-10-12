رئیس‌جمهور مصر در سفری که به کشور‌های جنوب شرق آسیا داشت در، دیدار با، رئیس‌جمهور اندونزی، بر حمایت دو کشور از تشکیل کشور مستقل فلسطین، ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نوار غزه تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، در ادامه سفر منطقه‌ای عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به کشور‌های جنوب شرق آسیا، وی در دیدار با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، بر حمایت دو کشور از تشکیل کشور مستقل فلسطین، ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نوار غزه تأکید کرد.

رؤسای جمهور اندونزی و مصر با محکوم کردن شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل، درباره افزایش خشونت‌ها، عملیات نظامی این رژیم و نقض قوانین بین‌المللی، به‌ویژه آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان فلسطینی، ابراز نگرانی کردند.

پرابوو سوبیانتو پس از دیدار با همتای مصری خود در جاکارتا گفت : دو کشور درباره خشونت‌ها و نقض حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان، کودکان و سالمندان فلسطینی، نگرانی جدی دارند. وی راه‌حل دو کشوری را مسیر دستیابی به صلح دانست و بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان و حمایت از روند احیا و بازسازی غزه توافق کردند. آنان با ابراز نگرانی از گسترش تنش‌ها در غرب آسیا، خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها، کاهش تنش و رعایت قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد شدند و هشدار دادند که تشدید درگیری‌ها می‌تواند امنیت غیرنظامیان، ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی را تهدید کند.

در بخش دیگری از این دیدار، اندونزی و مصر بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های آموزش، دفاعی و دریایی توافق کردند. رئیس‌جمهور اندونزی از پیشنهاد مصر برای افزایش بورسیه‌های تحصیلی دانشجویان اندونزیایی، به‌ویژه در رشته‌های پزشکی، مهندسی و علوم، استقبال کرد. گسترش تبادل دانشجو، همکاری میان دانشگاه‌ها و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک نیز از دیگر محور‌های مورد توافق بود.

دو کشور همچنین بر توسعه همکاری در صنایع دفاعی، آموزش و تمرین‌های مشترک نظامی و تبادل تجربیات کارشناسان تأکید کردند. همکاری در زمینه توسعه پایدار دریایی، حفاظت از منابع آبزی و مقابله با صید غیرقانونی نیز در دستور کار قرار گرفت.

عبدالفتاح السیسی روز شنبه، پس از سفر به مالزی، وارد جاکارتا شد. این نخستین سفر رسمی وی به اندونزی در ۱۱ سال گذشته است؛ وی آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۵ و در دوره ریاست‌جمهوری جوکو ویدودو به این کشور سفر کرده بود.