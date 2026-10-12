به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سخنگوی هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: پس از بررسی گزینه‌های مختلف، سید سیروس پورموسوی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان انتخاب شد تا هدایت طلایی‌پوشان را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور بر عهده بگیرد.

سید یوسف موسوی سندرونی با اشاره به شرایط حساس صنعت‌نفت آبادان در رقابت‌های لیگ برتر افزود: تلاش مجموعه مدیریتی باشگاه، ایجاد ثبات فنی و فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت تیم به مسیر موفقیت است و امیدواریم با حضور سرمربی جدید، شاهد بهبود نتایج و رضایت هواداران پرشور آبادانی باشیم.

پورموسوی پیش از این نیز سابقه هدایت تیم‌های مختلف فوتبال کشور را در کارنامه دارد.