مردم انقلابی استان همدان در دویست و بیست و پنجمین شب اقتدار و ایستادگی، با حضور خود در سنگر خیابان حماسه آفرینی کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت کنندگان در این تجمعات وحدت و بصیرت را سلاح برنده مقابله با دسیسه‌های مختلف دشمنان اعلام و بر ادامه حضور گسترده در میدان صیانت از امنیت و تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید کردند.

همچنین میدان داران در حالی که پرچم ایران اسلامی را در دست داشتند تأکید کردند که حفظ انسجام ملی و تکیه بر رهبری، تنها راه عبور از چالش‌ها و دستیابی به پیروزی نهایی بر دشمنان است.