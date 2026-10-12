در مالزی و سنگاپور، تداوم مه‌دود و آلودگی هوا، باعث شد مدارس در مناطق آلوده مالزی تعطیل و پرواز‌های شرکت هواپیمایی فایرفلای میان دو کشور لغو شوند.

تعطیلی مدارس و لغو پرواز‌ها در مالزی به علت آلودگی هوا

تعطیلی مدارس و لغو پرواز‌ها در مالزی به علت آلودگی هوا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، تداوم مه‌دود و آلودگی هوا در بخش‌هایی از مالزی و سنگاپور، به تعطیلی مدارس در مناطق آلوده مالزی و لغو پرواز‌های شرکت هواپیمایی فایرفلای میان دو کشور منجر شده است.

بر اساس آخرین تصمیم مقام‌های آموزشی مالزی، مدارس ایالت جوهور و چهار منطقه در کوالالامپور و ایالت سلانگور به علت تداوم مه‌دود و آلودگی هوا همچنان تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف حفاظت از سلامت دانش‌آموزان در مناطق آلوده اتخاذ شده است و بازگشایی مدارس در سایر مناطق مالزی در شرایطی انجام می‌شود که مه‌دود همچنان بخش‌هایی از این کشور و سنگاپور را تحت تأثیر قرار داده است.

هم‌زمان، شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت فایرفلای مالزی نیز اعلام کرد تمامی پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده خود میان فرودگاه سلطان عبدالعزیز شاه در سوبانگ مالزی و فرودگاه سیلتار سنگاپور را تا روز پایان روز دوشنبه دوشنبه به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه در برابر شرایط مه‌دود لغو کرده است.

مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی در اندونزی، به‌ویژه در مناطق سوماترا و کالیمانتان، از عوامل اصلی آلودگی هوای منطقه به شمار می‌رود. انتقال دود با جریان باد می‌تواند کیفیت هوا را در بخش‌هایی از مالزی و سنگاپور کاهش دهد.

تداوم شرایط خشک و احتمال انتقال آلودگی از مناطق آتش‌سوزی در اندونزی، نگرانی‌ها درباره ادامه مه‌دود در روز‌های آینده را افزایش داده است.

مقام‌های مسئول از شهروندان خواسته‌اند با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی و شاخص کیفیت هوا، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند و در مناطق آلوده، فعالیت‌های سنگین در فضای باز را کاهش دهند.