به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری گفت: توسعه مراکز رشد، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای مراکز تحقیقاتی، معرفی ارقام اصلاح‌نژاد شده و ترویج روش‌های نوین به‌زراعی، از اولویت‌های جدی این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی و عشایر است.

گفتنی است، در این نمایشگاه ۵۰ شرکت دانش‌بنیان، آخرین دستاوردها و فناوری‌های بومی خود را در حوزه‌های مختلف کشاورزی عرضه کرده بودند.