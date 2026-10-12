به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع ارتباطات ایران در مسیر دسترسی آسان و کیفیت بهتر، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

سوال: توسعه شبکه فیبر نوری که از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات است. درباره خود فیبر نوری و توسعه این شبکه و تفاوتی که با نسل‌های مختلف دارد، یک توضیح اگر موافق هستید در مقدمه بفرمایید تا بعد ببینیم که در پی این کاربرد‌ها چقدر این شبکه توسعه پیدا کرده است؟

فتاحی: خوب عرض می‌کنم خدمتتان که به هرحال بسته به نوع مصرف کاربران و میزان حجم و محتوایی که بر اساس نوع فناوری‌هایی که وجود دارد وقتی روند رو به افزایش می‌گذارد عملاً دیگر بستر‌های قدیمی پاسخگوی این خیل مصرف کاربران نخواهد بود. شما اگر مشاهده بکنید در هر توسعه نسلی در حوزه ارتباطات چه ثابت و سیار، ابتدا تعریف از حوزه بهره برداری می‌شود یعنی آن هدف عرض کنم که مصرف و آن نوع بهره برداری تعیین می‌شود بعد به واسطه آن توسعه‌ها اتفاق می‌افتد خوب مثل این موضوع یک ظرف و مظروف می‌ماند یعنی شما عملاً برای هر مظروفی باید آن ظرف متناسب را تهیه بکنید.

نسل‌های گذشته ارتباطات ثابت ما مبتنی بر کابل‌های مسی بوده و عملاً از صد سال گذشته که در این کشور مس به عنوان پایه اصلی ارتباطات ثابت مورد استفاده قرار می‌گرفته عملاً تغییر نصب و تغییر فناوری را در بستر ارتباطی نداشتیم. این اتفاقی که الان دارد رقم می‌خورد تحت عنوان طرح ملی فیبر نوری است عملاً تغییر زیرساختی و تغییر بستر ارتباطی از کابل‌های مسی به فیبر نوری هست که خوب عواید و مزایای بسیار زیاد و متنوع نسبت به آن بستر قدیمی دارد.

فرسودگی تجهیزات و عملاً پایان عمر تجهیزات ارتباطی مبتنی بر سیم‌های مسی هست. خوب به خاطر این تغییر نسل جدید عملاً یک توسعه پیدا نمی‌کند. یک نکته مهم دیگر عرض کنم که موضوع سرقت کابل‌های مسی هست به واسطه اینکه مس ارزش اقتصادی و مادی به هر حال دارد به عنوان یک فلز گران بها عملاً ما می‌بینیم که در خیلی از نقاط کشور حتی در خیلی از شهر‌ها این‌ها مورد سرقت قرار می‌گیرد و تامین و بازیابی دوباره آن، ما را دچار مشکل می‌کند.

موضوع بعدی، مصرف انرژی است. شما به واسطه اینکه سامانه‌های انتقال مخابراتی قدیمی مبتنی بر بستر مس مصرف انرژی بالایی دارند و تقریباً ما با استفاده از سامانه‌ها و زیرساخت‌های جدید ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری بعضاً تا یک هشتم مصرف انرژی را کاهش می‌دهیم، از لحاظ بحث فضا و نیروی انسانی و دیگر موضوع‌ها و مهم‌ترین موضوع، بحث افزایش سرعت و کیفیت هست یعنی در برخی از موارد ما تا صد برابر افزایش سرعت و کیفیت را در زمان استفاده از بستر‌ها و ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری خواهیم داشت، اتفاقی که در همه جای دنیا هم افتاده و ما برای توسعه شبکه ارتباطات ثابت خود ناگزیر هستیم که این تغییر را انجام و نسل ارتباطات خود را از بستر‌های مسی به فیبر نوری تغییر دهیم.

سوال: امنیت آن هم خیلی مهم است؟

فتاحی: در این موضوع‌ها هم رجحان‌ها و مزیت‌هایی وجود دارد که حالا این‌ها دیگر مزایای جانبی هست. به هر حال امنیت این‌ها هم بهتر از بستر‌های قبلی قابل تأمین شدن است.

سوال: در بستر فیبر نوری چه خدمت‌هایی را مشترکان دریافت می‌کنند؟

فتاحی: به‌واسطه ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود از طریق توسعه فیبر نوری، تا بیش از صد برابر ظرفیت پهنای باند در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. خوب الان کاربری‌هایی وجود دارد به عنوان مثال مبتنی بر کاربری‌های هوش مصنوعی که عمدتاً هم کاربری‌های محتوایی هست. این‌ها حتماً به پهنای باند بیشتری از آنچه که امروز شبکه مسی کشور تامین می‌کند، نیاز دارند و حالا به علت آن نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما فرسودگی سامانه‌های قدیمی و ارتباطات قدیمی ما شاید در خیلی از نقاط ما مثلاً بیشتر از هفت یا هشت مگابیت امکان تعیین ظرفیت را در ارتباطات‌ ای دی اس ال مبتنی بر کابل‌های مسی نداشته باشیم، اما به راحتی ظرفیت‌های پانصد مگابیت پرسکن حتی یک گیگابیت عرض کنم که می‌توانیم بر اساس ظرفیت‌های مبتنی بر فیبر نوری تامین کنیم و این کاربری‌های جدید این فناوری‌های نو ظهور که امروز مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و حالا در حوزه بهداشت در حوزه عرض کنم که آموزش همه این‌ها تنها موقعی می‌تواند فراگیر شود و اقتصاد دیجیتال شکل گیرد و بازار داشته باشد که این ظرفیت زیرساختی مناسب تامین‌ شده باشد.

سوال: جدا از بحث اینترنت، بیشتر منظورم این بود که در انتقال سیگنال‌های صدا و تصویر تلویزیونی، آن‌جا هم کاربرد دارد؟ یعنی وضعی که الان دارد با استفاده از دستگاه‌ها و آنتن‌هایی که از طریق امواج دریافت می‌کنند، می‌تواند از طریق فیبر نوری با کیفیت خیلی بهتر، این سیگنال‌رسانی باشد؟

فتاحی: حتما همین طور هست. یکی از آن به هر حال محتوا‌هایی که هم پهنای باند بسیار زیاد و هم سرعت و کیفیت بالاتری نیاز دارد، محتوا‌های تصویر ویدیویی است که خوب حالا اگر این به‌صورت مثلاً لایو استریم باشد که بخواهد جای پخش سراسری را بگیرد، حتماً این ظرفیت‌ها کمک خواهد کرد که این توسعه پخش ویدیویی هم انجام شود.

سوال: یعنی در آینده، پخش تلویزیون بر بستر فیبر نوری خواهد بود؟

فتاحی: الان هم تلویزیون کابلی خوب و شبکه‌های مبتنی بر ظرفیت‌های زمینی وجود دارد، اما اینکه بخواهیم کل ظرفیت پخش سراسری را از ظرفیت‌های پخش مبتنی بر امواج رادیویی و بی‌سیم تبدیل بکنیم به پخش‌های زمینی، شرط لازم آن، داشتن یک زیرساخت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است.

سوال: ما از چه سالی، اولین مرحله توسعه شبکه فیبر نوری را آغاز کردیم؟

فتاحی: به صورت جسته و گریخته از ۱۰ سال گذشته طرح‌ها و برنامه‌هایی از طرف وزارت ارتباطات در حوزه توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری در بعضی مواقع به صورت ترکیبی مثلاً بستر‌های ارتباطی ترکیبی از ترکیب از کابل‌های مسی و در نقاطی عرض کنم که استفاده از بستر فیبر نوری بوده، اما به صورت مشخص از سال ۱۴۰۲ طرحی که تعریف شده به عنوان طرح ملی فیبر نوری یا اف تی تی اچ بود که در کشور و در دولت سیزدهم به هر حال اقدام مهمی بوده که آغاز شده و به صورت ویژه هم پیگیری شده، تقریباً یکی از رویکرد‌های اصلی وزارتخانه در آن دوره بوده است.

در دولت چهاردهم هم از ابتدا این طرح به عنوان یک ضرورت اصلی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت با تغییرهایی که حالا عرض می‌کنم خدمتتان که ما یک تغییر رویکرد داشتیم در اجرای طرح و در کنار آن ما یک طرح ملی بسیار بزرگ در سطح کشور شروع کنیم و آن هم بحث مهاجرت از کابل‌های مسی به فیبر نوری هست. ببینید شما یک موقعی می‌آیید طرح فیبر نوری و توسعه فیبر نوری را تعریف می‌کنید، آن‌جا در کنار کابل‌های مسی که موجود هست، اتصال‌های مبتنی بر فیبر هم طراحی و پیاده‌سازی و اجرا می‌شود، اما اینکه امروزه به عنوان طرح مهاجرت تعریف شده و مجری آن هم شرکت مخابرات ایران هست که من در یکی از برنامه‌های گذشته در سال گذشته گفتگوی ویژه خبری، همزمان با افتتاح طرح خدمت بینندگان عزیز، این را عرض کردم، کابل‌های مسی دیگر جمع آوری می‌شد. یعنی همه بستر ارتباطی کشور تبدیل می‌شود به بستر ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و دیگر مس جایی در این طراحی و اجرا نخواهد داشت. این دو تا طرح ملی، هم طرح اف تی تی اچ فیبر نوری، هم طرح مهاجرت هست که به صورت خاص و ویژه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

سوال: آن تغییری که اشاره کردید، همین بود؟

فتاحی: آن تغییر رویکرد در طرح اف تی تی اچ بود، عرض کنم که به هر حال در ابتدای اجرای طرح نیاز بود که ما پوشش سراسری فیبر نوری را ایجاد کنیم. یعنی به علت اینکه این پوشش در کشور به آن اندازه کافی نبوده، به هر حال حفاری‌هایی نیاز بوده است که انجام شود، اجرای مسیر‌های فیبر نوری بود، تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه باید نصب می‌شده، این را ما تعبیر می‌کنیم به پوشش، امکان اتصال برای کاربران فراهم شود؛ یعنی نقطه حضور شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌هایی را عرض می‌کنم که دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند و این نقطه حضور را داشته باشند. حالا هر مشترکی که نیازمند این اتصال فیبر نوری باشد، درخواست خود را بدهد و در یک زمان مشخص، این اتصال برقرار شود.

رویکردی که در دولت چهاردهم در پیش گرفتیم، این بود که آن‌چه به پوشش تبدیل شده بود، تبدیل به اتصال کنیم؛ یعنی برای اینکه ما بالاخره یک توازن و تناسبی میان آن پوشش ایجاد شده و حس کاربران از ارتباط مبتنی بر فیبر نوری که ارتباط پرسرعت و باکیفیت هست، ایجاد کنیم، رویکرد آن می‌رود به سمت اتصال. یعنی قوانین را به نوعی اصلاح کردیم که کاربران و مشترکان بیایند به سمت برقراری اتصال که خوب توفیق‌های خوبی هم داشتیم.

سوال: یعنی اینکه الزام و نیازی نیست که درخواست بدهند؟ درست است؟

فتاحی: نه این درخواست از سمت کاربر باید باشد، اما به هر حال ما مشوق‌هایی را که داریم به اپراتور‌های ارتباطی می‌دهیم؛ عرض کنم که در ایجاد اتصال یک توجه ویژه‌ای به آن بخش کردیم، چون می‌دانید منابع تامین این شبکه به علت اینکه به هر حال در شروع این طرح، اقتصادی نبوده و به هر حال هزینه‌های خاص خود را داشته، تصمیم خوبی که گرفته شده است، بخشی از منابع از طرف دولت تامین می‌شود. این منابع حالا اینکه چگونه طراحی و توزیع شود، در ابتدای طرح بیشتر معطوف بوده به اجرا.

آن بخش از پوشش که عرض کردم، ضروری بوده و باید ایجاد می‌شده است، اما در کنار آن، ما یک مقدار این قوانین و تسهیلات را بردیم به سمت اینکه در اتصال، اگر جلب نظر کاربران شود و آنان را تشویق و ترغیب کنند که بیایند و درخواست بدهند، مراجعه کنند به درب منازل، اطلاع‌رسانی کنند. ما توفیق خوبی داشتیم و یک رشد قابل توجهی، شاید بیش از ۵۰۰ درصدی در حوزه اتصال از قبل از دولت داشتیم که امروز بیش از دو میلیون اتصال در حوزه فیبر نوری، روی داده است و یک فضای اقتصادی برای این فناوری رقم می‌خورد. وقتی اقتصاد خود را پیدا کند، کاربران هم آن مزایا و آن کیفیت که سرعت مطلوب است، دریافت کنند و این به صورت خودگردان می‌تواند توسعه یابد و در نهایت، این مردم هستند که از نتایج خوب اجرای این طرح بهره‌مند خواهند شد و البته کاربران و اپراتور‌های ارتباطی که اقتصاد بخش آی سی تی کشور شکل خواهد گرفت.

سوال: الان ضریب نفوذ آن چه قدر است؟ چند درصد کشور زیر پوشش قرار گرفته است؟

فتاحی: الان در حوزه اتصال‌ها مبتنی بر کابل‌های مسی، خوب ما حدود ۱۷ میلیون تلفن ثابت در کشور داریم که فعال هست و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این تعداد یک عددی بین شش تا هفت میلیون اینترنت ثابت داریم. یعنی از آن ۱۷ میلیون اتصال مبتنی بر کابل‌های مسی تلفن ثابتی که امروز مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد، چیزی در حدود کمتر از هفت میلیون اتصال اینترنت ثابت بر مبتنی بر‌ای دی اس ال یا همان کابل‌های مسی داریم، اما در حال حاضر دو میلیون اتصال مبتنی بر فیبر نوری داریم که خوب عدد قابل توجه و قابل قبولی هست و البته سرعت این را هم دائم بیشتر و آسان‌تر می‌کنیم.

سوال: سؤال من این است ک اصلاً در جایی مثل شهر تهران و کلان شهر‌های کشور چه میزان مثلاً تحت پوشش قرار گرفته‌اند الان همه شهروندان تهرانی و شهروندان مشهدی، تبریزی، اصفهانی، شیرازی مثلاً دسترسی دارند؟

فتاحی: حالا در مورد کلان‌شهر‌ها که شما اشاره کردید که من در ادامه بحث هم یکی نکاتی که دارم خدمت شما و بینندگان عزیز مورد چالش‌هایی است و مبانی است که پیش روی این پروژه قرار دارد الان به صورت خاص در مورد کلان شهر‌ها بخصوص شهر تهران خوب ما آمار‌های خوبی را نداریم بواسطه عرض کنم که عدم صدور مجوز‌های حفاری، چون می‌دانید پایه کار توسعه شبکه فیبر مبتنی بر حفاری زمینی هست.

سوال: از سمت کجا باید باشد مجوز؟

فتاحی: حالا عمدتاً مدیریت شهری باید این مجوز‌ها را صادر کند که خوب البته ما در تعامل با شهرداری کلان شهر‌ها موضوع را دائماً در حال رصد و پیگیری هستیم در سایر مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها این مشکلات را داشتیم ولی بالاخره تعامل صورت گرفته و کار تسریع شده این سؤال که جناب‌عالی فرمودید ببینید من در ابتدای عرایضم گفتم خدمتتان به هر حال ما نیاز به یک تغییر نسل در حوزه زیرساخت ارتباطات داریم و هر کجا که این تسهیلات توسط مدیریت شهری و در مدیریت مربوط به راهداری‌ها هر کدام این تسهیلات و ترجیحات زودتر صورت بگیرد عملاً اونجا پروژه پیشرفت بهتری خواهد داشت و اتفاقاً ما عمده مشکلات حوزه ارتباطات مان امروز اشباع در کلان‌شهر‌ها هست ببینید ارتباطات سیار عمدتاً مبتنی بر فرکانس است و این فرکانس حالا مشکلات زیادی داریم همه نویز‌های فرکانسی، اختلالات فرکانسی که داریم هم اصلا محدودیت‌های فرکانسی که داریم اینها اشباع می‌شود و پر می‌شود من خدمت شما عرض کنم که ببینید تناسب میان مصرف ارتباطات ثابت و سیار در دنیا تعریفی دارد و وزن عمده ارتباطات مبتنی بر ارتباطات ثابت است و خوب مثلاً در دنیای نورمی وجود دارد که مثلاً هفتاد درصد ارتباطات مبتنی بر ارتباطات ثابت است و سی درصد باقی مانده یا هشتاد بیست ارتباط سیار است ما این مسئله در کشور ما کاملاً بر عکس است خوب علتش واضح و مشخصه عدم کیفیت مناسب ارتباطات ثابت که یکی از همان محرک‌های اصلی اجرای پروژه فیبر نوری بوده که دائماً وقتی این پروژه عرض کنم که پیشرفت می‌کند و توسعه پیدا می‌کند این نسبت باید تغییر بکند و ما هدف‌گذاری که سالانه برای این پروژه داریم اتفاقاً مبتنی بر همین میزان ترافیک است یعنی دائماً رصد می‌کنیم که حالا ترافیک ثابت قدر افزایش پیدا کرده و ترافیک سیار چقدر کاهش پیدا کرده خوب امروز این درصد تناسب در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها اتفاق دچار مسئله هستند و کاربران عرض کنم که شکایاتی که دارند در حوزه کیفیت ارتباطات بیشتر در این شهر‌ها با چگالی جمعیتی بیشتر است بنابراین می‌طلبد که حتماً شهرداری‌های محترم و مدیریت محترم شهری ..

سوال: چون حفاری خیلی عمیقی هم که ندارد؟

فتاحی: بله اینها حفاری‌های کاملاً مشخصه و یک مقدار برداشت‌های حالا متفاوت از قانون‌هایی که حالا تقریر شده مخصوصاً قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، پنج سال هفتم اونجا واضح در حقیقت ذکر شده در ماده شصت و پنج قانون برنامه که تمام دستگاه‌های عرض کنم که اجرایی کشور و دستگاه‌های عمومی اینها موظف هستند که در اجرای این پروژه باید همکاری لازم را داشته باشند و ابنیه عرض کنم که امکانات مسیر‌های زمینی و سایر ملزوماتی که این پروژه دارد این قانون گذار اونجا عرض کنم که دیده و به تصویب مجلس رسیده کاملاً باید همراه این پروژه باشد مبتنی بر مصوبات و تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات این قید شده در قانون.

سوال: الان مشکل شهرداری‌ها چیه؟

فتاحی: یک مقدار اختلاف‌نظر وجود دارد در بحث تعرفه حفاری‌ها در بحث عرض کنم که حالا اون مبانی قانونی پیش می‌رویم ما به هرحال پیگیری داریم می‌کنیم.

سوال: هزینه‌ها که دارد از مشترک و کاربر گرفته مگر نمی‌شود؟

فتاحی: بله این نسبت به هزینه‌های حفاری الان یک اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که این موضوع دارد حالا عرض کردم در تعامل با شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها پیش می‌رود و این جزو مطالبات مردم است به هرحال شما حتماً مراجعه شده بهتون به هر حال یا دیدین یا سروکار داشتید. موظف هستند که در اجرای این پروژه همکاری لازم را داشته باشند و ابنیه، امکانات، مسیر‌های زمینی و سایر ملزوماتی که این پروژه دارد، قانون‌گذار آن‌جا دیده و به تصویب مجلس رسیده، کاملاً باید همراه این پروژه باشند، مبتنی بر مصوبات و تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات؛ این در قانون قید شده که تعرفه هم هست.

سؤال: مشکل شهرداری چیست؟

فتاحی: یک مقدار اختلاف نظر وجود دارد در بحث تعرفه حفاری‌ها و مبانی قانونی؛ پیش می‌رویم، به هر حال پیگیری می‌کنیم.

سؤال: مگر هزینه‌ای از مشترک و کاربر گرفته نمی‌شود؟

فتاحی: بله، این نسبت به تعرفه حفاری است، الان اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که این موضوع در تعامل با شهرداری کلان‌شهر‌ها پیش می‌رود و این جزو مطالبات مردم است. شما حتماً مراجعه شده به شما یا دیدید یا سر و کار داشتید با افرادی که حتماً نیاز دارند که به خاطر آن کاربری خاص‌شان، اتصال فیبر نوری داشته باشند. یعنی دیگر مثلاً به خاطر فاصله منزل کاربر تا مرکز مخابراتی، این اگر از حدی بیشتر شود، دیگر آن اتصال مبتنی بر مس کارایی ندارد، به خاطر همین کاربر می‌آید از ظرفیت موبایل استفاده می‌کند، موبایل هم عرض کردم موضوعات مرتبط با فرکانس، فضای فرکانسی کشور این مشکل می‌شود و اصلاً توسعه شبکه موبایل؛ یعنی اقتصاد توسعه شبکه موبایل هم به صورتی نیست که شما حتماً پوشش صد درصد بخواهید داشته باشید و به همین خاطر ما در بحث مصرف شبکه موبایل دچار یک اشباع هستیم، کاربران آن‌جا هم نارضایتی‌هایی دارند و این سمت هم توسعه نمی‌توانیم دهیم، بنابراین این موضوع را در تعامل با شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و هر جا که این مسأله را داریم پیش می‌بریم و از تمام ابزار‌های قانونی هم استفاده می‌کنیم که بتوانیم این پروژه را زودتر به ثمر برسانیم.

سؤال: سنجش میزان ضریب نفوذ آن بر مبنای آن نقطه اتصال است؟ یعنی واحدی که با آن می‌سنجید؛ نقطه اتصال است؟

فتاحی: بله، هم تعداد اتصال است، هم میزان پوششی که ایجاد شده، یعنی آن امکان اتصال. ما الان از بابت امکان اتصال، بیش از ۵۰ درصد پروژه در سراسر کشور پیشرفت داشته است؛ آن امکان اتصالی که اگر کاربر بخواهد متصل شود و، چون موضوع خود اتصال؛ موضوع جدیدی بوده و البته این هم در همه دنیا عدد مشخصی ندارد، یعنی آن میزانی از پوشش که تبدیل به اتصال می‌شود، حالا ادوبشن رِیت آن تیکاپ رِیت؛ اصطلاحی که وجود دارد و آن درصدی از پوشش که تبدیل به اتصال می‌شود.

سؤال: یعنی پوشش؛ منظور این است که کابل‌کشی و بسترسازی انجام شده فقط اتصال آن باید به کاربر نقطه به نقطه اتفاق بیفتد؟

فتاحی: بله.

سؤال: این که دیگر بحث حفاری و شهرداری ندارد؟

فتاحی: اینها هم در بعضی نقاط انتهایی نیاز به حفاری دارد، اما از ظرفیت‌های دیگری مثل کابل‌های هوایی هم می‌شود استفاده کرد؛ و آنها هم چرا، بالأخره از نقاط حضوری که اپراتور‌های ارتباطی به آن‌جا می‌رسند و پوشش را ایجاد می‌کنند تا نقطه‌ای که برسد به منزل کاربر، آن‌جا هم یک مقدار بحث‌ها شد.

سؤال: شما الان یک اختلاف معناداری دارید از میزان پوشش تا اتصال؛ یعنی آمار اتصال‌تان با پوشش؟

فتاحی: البته این حتماً همه پوشش نباید تبدیل به اتصال شود؛ آن عددی که عرض کردم، درصدی بین ۱۵ تا ۳۵ درصد؛ نُرمی است که اتفاق می‌افتد.

سؤال: این اختلاف الان از این بیشتر است؟

فتاحی: الان از این بیشتر است،، چون رویکرد اتصال؛ رویکرد جدیدی است؛ این که آن پوشش تبدیل به اتصال شود و البته رشد بسیار خوبی در یک سال و نیم گذشته شده. ما از حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار اتصالی که قبل از دولت بوده، الان به بیش از دو میلیون اتصال دست پیدا کردیم.

سؤال: ما الان ۵۰ درصد پیشرفت شبکه و دو میلیون اتصال داریم؟ هدف‌گذاری نهایی؛ یعنی به صد درصد برسد؛ چند میلیون اتصال است؟

فتاحی: بله، ما طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، ۲۰ میلیون پوشش یا همان امکان اتصال را باید ایجاد کنیم؛ یعنی آن عددی که در قانون ذکر شده؛ ۲۰ میلیون امکان اتصال است. حالا این که چقدر از این تبدیل به اتصال شود، به شرایط خیلی مختلفی بستگی دارد؛ یکی از آنها؛ صرفه اقتصادی برای کاربر، نیاز کاربر و کیفیت و رقابتی که اپراتور‌های ارتباطی ارائه دهند، است. عملاً جمع‌آوری بستر‌های مسی است، همه اینها مجموعه شرایطی است که دیگر در اختیار ما و اپراتور‌های ارتباطی نیست، ممکن است ما همه کشور را هم این ۲۰ میلیون پوشش را ایجاد کنیم، اما واقعاً فرهنگ تبدیل اتصال؛ یعنی یک کاربری بخواهد اتصالش را از یک‌ای‌دی‌اس‌ال مبتنی بر کابل مسی تبدیل کند به یک اتصال مبتنی بر فیبر نوری، هنوز مثلاً در آن محدوده یا فضا وجود نداشته باشد.

سؤال: مگر صرفاً چالش قیمتی داشته و هزینه‌هایش بالا باشد، چه کسی بدش می‌آید که بخواهد فیبر نوری را جایگزین کند؟

فتاحی: بله، همین طور است، یک موقع می‌بینید کاربران مقاومت‌هایی هم در مورد تغییر دارند؛ یعنی می‌گویند ما راضی هستیم به همین اتصال یا همین کفایت نیازمان را می‌کند. اما واقعاً بعضی کاربران به خاطر مشکلاتی که ما در حوزه توسعه واحد سیار داریم، حتماً ضروری است و اصلاً هیچ راه گذری وجود ندارد.

سؤال: هزینه اشتراک فیبر نوری در مقایسه با سیار و ثابت بالاست؟

فتاحی: الان به هر حال به خاطر بیشتر هزینه‌هایی که سمت کاربران است، هزینه تأمین مودم فیبر نوری است که به هر حال در همین یک سال گذشته قیمت این ترمینال‌های اتصال و همین مودم‌های کاربری بیش از صد درصد رشد داشته است.

سؤال: عدد می‌توانید بگویید تقریباً مثلاً یک کاربری که الان تحت پوشش است، می‌خواهد متصل شود، چقدر باید هزینه کند؟

فتاحی: این بستگی دارد به تعرفه‌ای که کاربر تعیین کرده، الان یک رقابتی از آن موضوعاتی که می‌توانیم تسهیل کنیم؛ ما به استفاده از آن منابعی که در صندوق توسعه فیبر نوری داریم و تکلیف قانونی ما هم هست که برای اجرای این پروژه باید استفاده کنیم، یک طرح‌هایی آماده کردیم که عملاً مشوق‌هایی را در اختیار اپراتور‌های ارتباطی قرار دهیم تا به واسطه آن، اپراتور‌ها بتوانند کاربر‌ها را تعقیب کنند، مثلاً یکی از مدل‌ها؛ ارائه خدمات اتصال و حجم بسته‌های بزرگ اینترنت به صورت اقساطی برای کاربران است. این یک مدل‌هایی است که اپراتور‌های ارتباطی ما هم در بعضی مناطق تعریف می‌کنند. اما در برخی از مناطق؛ نه، آنها مبالغ اولیه را برای کاربران تعیین می‌کنند، اما ما رصد می‌کنیم از آن میزان مشوقی که در اختیار اپراتور‌ها قرار گرفته، چقدر عملاً در سبد هزینه‌ای مشترکین قرار گرفته است؛ این نکته بسیار مهمی است که دائماً باید رصد شود و اگر این اتفاق نیفتد، عملاً آن منابع به صورت هدف‌دار در این کار استفاده نشده، الان فعلاً روند این طور است که ما تسهیلاتی را در نظر گرفتیم، مشوق‌های ریالی را در نظر گرفتیم که دائماً بازار و اپراتور را تحریک کنیم به سمت این که هر روز کاربران بیشتری را به شبکه ارتباطی متصل کند.

سؤال: الان به لحاظ سوددهی؛ برای اپراتور‌ها خیلی جذاب نیست؛ سرمایه‌گذاری؟

فتاحی: تقریباً همین‌طور است، به هر حال حفاری اولیه باید صورت بگیرد، پوشش باید ایجاد شود، تجهیزات فعال شبکه باید خریداری شود، عمدتاً هم یک بخشی ارزبری دارد تا جای بسیار خوب آن؛ داخلی سازی شده، الان صنعت تولید فیبر نوری و صنعت تولید مودم در کشور شکل گرفته و اقتصادی شده، اینها یک چرخه اشتغال و اقتصاد را در کنار خود ایجاد کرده و از یک نقطه‌ای به بعد

دیگر این پروژه، اقتصادی خواهد شد و عملاً کابل مسی به صورت کامل جمع‌آوری خواهد شد و مردم به صورت کامل از ظرفیت‌های شبکه فیبر نوری استفاده می‌کنند.

سؤال: آن هزینه را نفرمودید؛ الان به قیمت امروز اگر کسی تحت پوشش باشد، بتواند متصل شود؛ درخواست دهد، تقریباً چقدر هزینه اولیه و بعد هزینه‌ای که...؟

فتاحی: بستگی به آن مدل بسته‌ای دارد که اپراتور تعریف می‌کند.

سؤال: به صورت میانگین یک عددی...؟

فتاحی: در پروژه مهاجرت که عملاً شرکت مخابرات ایران به صورت اجباری کابل‌های مسی را جمع‌آوری و ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری ایجاد می‌شود، اگر کاربران دسترسی به اینترنت نخواهند و همان ارتباط قدیمی تلفنی خود را بخواهند که البته دیگر آن ارتباط مبتنی بر فیبر نوری و به صورت ویپ است و دیگر آن ارتباط قدیمی مبتنی بر مس نیست که نیاز به یک مودم ابتدایی اولیه دارند. آن‌جا هیچ هزینه‌ای از مشترکین دریافت نخواهد شد و نباید دریافت شود.

سؤال: بابت هیچ چیزی؟

فتاحی: بابت این که همان ارتباط تلفنی از کابل مسی مهاجرت می‌کنید یا به اصطلاح خودمان کابل برگردان می‌شود از مس به فیبر، این‌جا طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، شرکت مخابرات ایران هیچ گونه وجهی را از کاربران دریافت نمی‌کند و اگر جایی در پروژه برگردان از کاربران هزینه‌ای دریافت شده، سامانه‌های نظارتی و ۱۹۵ ما آماده اخذ شکایت کاربران است.

سؤال: با درخواست کاربر برگردان انجام می‌دهید یا...؟

فتاحی: این در توسعه شرکت مخابرات ایران است؛ محله به محله، مرکز به مرکز این اتفاق می‌افتد.

سؤال: این هم تا همان ۵۰ درصد پوشش است یا ضریب نفوذ آن متفاوت است؟

فتاحی: این با همان پوشش است. اما اگر جایی کاربر نیاز به اینترنت هم داشته باشد، چه در پروژه اف‌تی‌تی‌اچ که درخواست می‌دهد، چه در پروژه برگردان که وقتی مبتنی بر فیبر نوری می‌شود، حالا درخواست اینترنت دارد، هزینه مودم و هزینه فیبرکشی داخل ساختمان دریافت می‌شود که عدد‌های متفاوتی دارد، قبل از این از هر اشتراکی در سال ۱۴۰۴ مثلاً دو میلیون تومان هزینه اتصال و دو تا سه میلیون تومان هم هزینه مودم بود، الان تقریباً این عدد‌ها افزایش پیدا کرده است؛ باز بستگی به نوع مودمی که کاربر می‌خواهد استفاده کند؛ عدد و رقم‌هایی که الان هست؛ از چهار میلیون تومان به بالاتر است. همه سعی ماست که آن‌چه منابع در اختیارمان هست؛ از منابع دولتی که برای این پروژه هزینه می‌کنیم، اینها را به سمتی سوق دهیم که تولیدکننده مودم در داخل کشور یا اپراتور ارتباطی با استفاده از این منابع بتواند مشوق‌ها و بسته‌های تشویقی بهتری را سمت مردم ارائه کند و نخواهد همه قیمت تمام شده را از کاربر اخذ کند، البته برای این؛ شاخص‌های پایش داریم و تعهدات اپراتور‌ها دائما، در جلسات کنترل پروژه پایش می‌شود و اگر یک اپراتور ارتباطی نتواند به آن تعهد خود عمل کند، مشمول جریمه و آن ابزار‌های نظارتی که ما در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داریم می‌شود.

سؤال: الان روی اینترنت که مردم استفاده می‌کنند همیشه گلایه‌مندی این است که اینترنت ما گران و بی‌کیفیت است؛ یعنی سرعت آن سرعت قابل قبولی نیست و هزینه آن هم بالاست، این تنظیم‌گری‌ها و، نظارت‌ها همین الان هم وجود دارد، ولی مردم رضایتی ندارند، در فیبر نوری چه ضمانتی وجود دارد که این اتفاق نیفتد، حالا سرعت آن که کیفیت فناوری است، به لحاظ قیمت عرض می‌کنم؟

فتاحی: اصل گلایه‌های کاربران که وجود دارد، معطوف همین کیفیت است؛ یعنی به هر حال موضوعات مرتبط با قیمت و هزینه‌ها اگر متناسب شود با آن کیفیت مناسب، حتماً کاربران رضایت لازم را خواهند داشت؛ یعنی در سامانه‌های شکایات و ارتباط با مشتریان، هم خودمان و هم اپراتور‌های ارتباطی آن‌چه به صورت گلایه مطرح می‌شود؛ گلایه مرتبط با کیفیت است که عملاً کیفیت از طریق این تغییر نسل زیرساختی اتفاق خواهد افتاد و الان اگر ارتباط بگیرید با کاربرانی که ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری در منزل دارند، حتماً خواهید دید که آنها رضایت خاطر دارند و با سرعت و کیفیت چندین، چندده و بعضی‌جا‌ها چندصد برابری.

سؤال: به نسبت آن سرعت، هزینه بالاست یا تقریباً معقول است؟

فتاحی: هزینه کاملاً بر اساس همان شاخص‌ها طراحی شده و تعرفه‌هایی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، مبتنی بر همان شاخص‌هایی است که اگر قبلاً مثلاً یک ارتباط ثابتی داشتند، متناسب با همان، حالا افزایش سرعت و کیفیتی که صورت گرفته، متناسب با همان است. حتماً سبد معیشت مردم و کاربران در این مورد قانون‌گذار این حوزه که ما در کمیسیون تنظیم مقررات هستیم، اینها را کاملاً مد نظر می‌گیریم و اگر نگاه کنید حوزه افزایش تعرفه‌های بخش ارتباطات به صورت ویژه همین مقایسه کافی کنید با سایر بخش‌هایی که هست و سایر افزایش‌قیمت‌هایی که هست، به هر حال آن اصل درصد هزینه‌های ارتباطی در سبد کاربران و معیشت؛ توجه به این موضوع در همه تعرفه‌گذاری‌هایی که در وزارت ارتباطات داریم به صورت کامل در صدر ملاحظات ما قرار دارد.

سؤال: به دلیل مضایقی که در اینترنت داریم؛ به لحاظ قیمت و کیفیت، اشاره کردید که مشوق‌ها را در نظر می‌گیرد که اپراتور‌ها بتوانند هر روز کاربران بیشتری را به سمت فیبر نوری بیاورند، من می‌گویم وقتی شما کیفیتت خوب است و قیمتت هم به نسبت کیفیتت؛ تقریباً قابل قبول است، مشوقی خیلی نیاز نداریم، مردم باید اصلاً سیل درخواست‌ها به سمت شما بیاید، چرا مشوق نمی‌گذارید؟

فتاحی: عرض کردم هزینه‌های اتصال اولیه؛ یک کاربری امروز از یک مودم ساده‌ای‌دی‌اس‌ال در منزل خود استفاده می‌کند چرا باید بیاید مثلاً عددی مثل چهار میلیون تومان. چرا باید بیاید مثلاً، مثلاً یک عددی مثل چهار میلیون و پنج میلیون به بالا هزینه بکند که، چون نیازش مرتفع می‌شود چرا باید بیاید این هزینه را بکند که مثلاً ارتباط با فیبر بکند.

سوال: کیفیت بهتر؟

فتاحی: عرض می‌کنم دارد نیازش بر آن اساس قبلی دارد مرتفع می‌شود همه کاربران که نمی‌توانید دسته بندی بکنید خیلی از کاربران امروز مثلاً یک نیاز ساده‌ای دارند که آن نیاز امروز دارد براساس همین ارتباط انجام می‌شود خوب چرا باید این اتفاق بیفتد حداقل هزینه اولیه برای عرض کنم که فیبر کشی دارد برای مثلاً منزل یک هزینه اولیه برای تعیین مودم چرا باید این کار را بکند اینجا آن منطقی که عرض می‌کنم اقتصاد باید بیاید و شکل بگیرد و اونجاست که آن منابع را بیاوریم در خدمت این موضوع.

سوال: الان زمان‌بندی برای پایان و تکمیل این شبکه فعلی وجود دارد؟

فتاحی: برای پروژه اف تی تی اس که عرض کردم بیست میلیون امکان اتصال همان یا پوشش هست پایان برنامه هفتم هست که ما سعیمان است که ان‌شاءالله در سال آینده البته این را خدمتتون عرض کنم ما چالش‌ها و موانعی را داشتیم که حالا ما فقط به موضوع مجوز‌های حفاری اشاره کردیم همین حوادثی که در کشور داشتیم مثل بحث جنگ‌هایی که در کشور پشت سر گذاشتیم اینها هم به هرحال، چون اینها عملیات عمرانی هست عملیات حفاری هست موضوعات تکانه‌های اقتصادی، هزینه‌هایی که اجرای پروژه دارد و تکالیفی که سایر دستگاه‌ها دارند اختلاف حقوقی که وجود می‌آید اینها همه موضوعات و چالش‌هایی است که پیش روی پروژه ما قرار دارد و یکی هم قیمت تمام شده برای کاربر نهایی است این هم یکی از اون چالش‌ها هست که حالا هم نسبت به مثل سال گذشته حداقل دو برابر شده بنابراین این که می‌فرمایید ما تا پایان برنامه هفتم تکلیفمان هست که با بیست میلیون پوشش را ایجاد بکنیم و بعد هم در به موازاتش رویکردیمان این است که اتصال را افزایش بدیهم در مورد پروژه مهاجرت که کلاً مس کاملاً جمع آوری بشود و به جای اون در سراسر کشور دیگر ما فیبر نوری داشته باشیم شرکت مخابرات ایران برنامه‌ریزی کرده که تا سال هزار و چهارصد و هشت این پروژه را تا یک درصد قابل قبولی برساند.

سوال: یعنی تقریبا از سال ۱۴۰۸ به آن سمت دیگر ما به شبکه نصب مسی نخواهیم داشت؟

فتاحی: حالا من آمار‌ها و گزارش‌ها داشتم در مورد پیشرفت پروژه در اتصال مدارس ما بیش از هزار و دویست درصد رشد داشتیم در اتصال مراکز بهداشت در اتصال عرض کنم که شبکه بانکی کشور اینها مبتنی یعنی ایران فارغ از آن کسب و کار‌ها و اتصال خانگی اینها به‌صورت ویژه دیده شده و این رشد‌های قابل توجه داشتیم که امروز بیش از ده هزار مدرسه در کشور به فیبر نوری متصل هستند بانک‌ها، سازمان‌های اداری و دولتی و مراکز بهداشت که اتفاقا این دوتا مورد مدارس و عرض کنم که شبکه بهداشت بسیار مورد تاکید شخص آقای رئیس جمهور هم بوده و این را هم از وزارت ارتباطات پیگیری می‌کنند که به هر حال شبکه بهداشت، مراکز بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین دانشگاه‌ها و مدارس نحوه اتصال شما به چه صورتی بوده است.