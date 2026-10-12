معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با انتشار پیامی نوشت: آینده دختران دانش‌آموز میناب، ورزشکاران جوان دختر لامرد و صدها دختر کودک ایرانی، در حمله‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم زهرا بهروزآذر با انتشار پیامی در فضای مجازی، نوشته است: روز جهانی دختر کودک، یادآور این حقیقت است که هر دختری حق زندگی، امنیت و امید به آینده دارد، اما این آینده از دختران دانش‌آموز میناب، ورزشکاران جوان دختر لامرد و صدها دختر کودک ایرانی در حمله‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل گرفته شد.