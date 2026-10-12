مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه تریلر حمل مواد مایع در محور اهواز_اندیمشک، محدوده الباجی، چهار کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: این سانحه در ساعت ۱۹:۲۰ شامگاه یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد که متأسفانه چهار نفر از سرنشینان خودروی سمند، شامل سه خانم و یک مرد جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در این حادثه، راننده تریلر نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با آمبولانس پایگاه اورژانس پلیس‌راه اندیمشک_اهواز به بیمارستان گلستان منتقل شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به اصول ایمنی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر در جاده‌ها تأکید کرد.