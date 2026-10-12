در پی اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره تکمیل فرم خود اظهاری برای افزایش مبلغ کالابرگ ۴۰ میلیون تن از هموطنان، ابهام‌هایی درباره روش ثبت درخواست، اختلال در سامانه و هویت افراد مشمول، مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از ۴۰ میلیون تن از هموطنان خواست برای افزایش مبلغ کالابرگ، فرم "خود اظهاری" را تکمیل کنند؛ اطلاعیه‌ای که با پرسش‌ها و ابهام‌های متعددی از طرف مردم همراه شده است.

بر اساس اطلاعیه، متقاضیان تا پایان سه‌شنبه ۲۱ مهر فرصت دارند در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، به تکمیل فرم "خود اظهاری" اقدام کنند.

با این حال، شماری از هموطنان با خطا‌های مختلف در ورود به سامانه روبرو شده‌اند و برخی از افرادی که موفق به ورود به سامانه شده‌اند نیز می‌گویند محل دقیق تکمیل فرم "خود اظهاری" برای آنان مشخص نیست.

گزارش از: محسن قره گوزلی