دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ناکامی ناوگان آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ را وادار به روی آوردن به قاچاق کرده، شکستی که در تاریخ ارتش آمریکا بی‌سابقه است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: ترامپ که با توهم فتح ایران، یکی از احمقانه‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر را با فریب خوردن از نتانیاهو راه انداخت، اکنون پس از ناکامی ناوگان امریکا در باز کردن تنگه هرمز، به قاچاق روی آورده است. ارتش آمریکا تا پیش از این، هیچ‌گاه به چنین فلاکتی دچار نشده بود!