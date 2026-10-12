مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۳۲ هزار واحد مسکن حمایتی در مهر و آبان خبر داد و تأمین تسهیلات بانکی را از موضوع‌های اصلی پیگیری برای تکمیل این واحد‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در بیست‌ و ششمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، روند تکمیل واحدها و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از ۳۲ هزار واحد در مهر و آبان ۱۴۰۵ بررسی شد.

فرهادزاده اضافه کرد: با توجه به تعدد طرح‌های در دست اجرا، پایش مستمر و برنامه‌ریزی برای افتتاح هر ماه در دستور کار قرار گرفته است تا روند آماده‌سازی و تحویل واحدها به متقاضیان سرعت بگیرد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی را از چالش‌های اصلی اجرای طرح‌های حمایتی مسکن دانست.

فرهادزاده با توجه به بررسی وضع پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی، گفت: تأمین این منابع بانکی از موضوع‌های مهم در روند تکمیل طرح‌ها است.

او، سهم بانک مسکن از تأمین مالی بانکی طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد.