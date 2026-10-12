مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی را فرصتی برای پیوند استعداد‌های ایرانی با نیاز بازار دانست و تأکید کرد: هدف ما، تبدیل مهارت به محصول رقابت‌پذیر و تبدیل ظرفیت‌های گوهرسنگ به اشتغال و ارزش افزوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابومحمد هاشمی، در آستانه برگزاری این رویداد در قم، اظهار داشت: صنعت گوهرسنگ بر سه سرمایه ارزشمند کشور تکیه دارد؛ تنوع منابع معدنی، دانش و مهارت نیروی انسانی و پیشینه هنر ایرانی. پیوند این توانمندی‌ها در زنجیره‌ای از اکتشاف و فرآوری تا طراحی، تراش و تجارت، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی گسترده‌ای برای کارگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان و فعالان صادرات فراهم کند.

وی با تأکید بر شعار این دوره، «تراش بازارمحور»، افزود: بازارمحوری از همان لحظه انتخاب سنگ و طراحی تراش آغاز می‌شود. گوهرتراش باید بداند محصول را برای چه کاربردی، کدام مشتری و چه بازاری تولید می‌کند. تناسب طرح و ابعاد، کیفیت تراش، استفاده بهینه از ماده اولیه و قیمت تمام‌شده، در کنار زیبایی، تعیین‌کننده موفقیت محصول در بازار هستند.

هاشمی تصریح کرد: اهمیت این مسابقه‌ها در شناسایی استعدادها، تبادل تجربه، ارتقای کیفیت تولید و معرفی توان حرفه‌ای گوهرتراشان کشور است. دستاورد این رقابت باید در کیفیت محصول، قدرت فروش و پایداری کسب‌ و کار هنرمندان دیده شود. نمایشگاه جانبی نیز فرصتی برای عرضه توانمندی‌ها و ارتباط مستقیم میان گوهرتراشان، جواهرسازان و فعالان بازار فراهم می‌کند.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور خاطرنشان کرد: مسیر توسعه این صنعت با اتصال آموزش به تولید و تولید به تجارت تکمیل می‌شود. جهت‌گیری ما، تقویت این پیوند و فراهم‌کردن زمینه حضور شایسته محصول‌های ایرانی در بازار‌های داخلی و جهانی است.

گفتنی است، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم، سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی را با شعار «تراش بازارمحور» از ۲۱ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.