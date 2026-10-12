عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سفر نظارتی به بوشهر، ضمن بررسی موانع تکمیل طرح‌های مسکن، بر ضرورت اصلاح فوری زیرساخت‌های خدماتی و سرعت در واگذاری زمین به متقاضیان جوانی جمعیت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب قاسمی، نماینده اعزامی مجلس در بازدید میدانی از شهر جدید عالیشهر، روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و چالش‌های پیش‌ روی این طرح‌ها را از نزدیک ارزیابی کرد.

قاسمی در این بازدید با توجه به ضرورت رفع ناترازی در پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها، اولویت اصلی کمیسیون اصل ۹۰ را شناسایی گره‌های مالی و زیرساختی عنوان کرد تا در نشست‌های تخصصی تهران، موجب تصمیم‌های اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر نیز با ارائه گزارشی از وضع یک‌هزار و ۱۷۴ واحد در دست ساخت، کمبود آورده مردمی و تعلل دستگاه‌های خدمت‌رسان در تأمین آب و برق را از مهم‌ترین موانع پیشرفت طرح‌ها برشمرد.

همچنین، وضع بحرانی شبکه فاضلاب که موجب گلایه ساکنان شده بود، به عنوان یکی از موضوع‌های اصلی پیگیری‌های نظارتی مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های رسیده، در بخش واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت نیز چالش تأمین زمین‌ها مطرح است که مقرر شد برای حل آن، الحاق‌های جدید زمین بررسی شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های استانی، تصریح کرد: مصوبه‌های این نظارت تا به دست آمدن نتیجه و رفع کامل نواقص خدماتی به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد تا آرامش و رفاه به ساکنان این مناطق بازگردد.