به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مجید مجیدی پیش از نمایش فیلم «غذای نیمروز» در بخش مسابقه اصلی جشنواره بوسان در صحبت‌هایی کوتاه گفت: اجازه می‌خواهم از طرف خودم، نمایش این فیلم را به مردم شجاع و دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کنم، همانطور که شنیده‌اید ۱۶۸ کودک را در روز اول جنگ (آمریکا و اسراییل علیه ایران) قتل عام کردند، اما مردم همچنان ایستادند و مقاومت کردند. درود می‌فرستیم بر این مردم شجاع که سر تعظیم فرود نیاوردند و نخواهند آورد. همه ویرانی‌ها را خواهیم ساخت؛ مردم ایران مقاوم هستند و در برابر ظلم می‌ایستند و استقلال خودشان را حفظ می‌کنند. تنها جرم مردم ایران این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و مستقل باشند.