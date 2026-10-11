مدیرکل گمرک باشماق مریوان با رد ادعای بلاتکلیفی کالا‌ها گفت: هیچ محموله‌ای بدون مجوز معطل نمانده و تمامی اقلام موجود در انبار‌ها یا در حال طی مهلت قانونی‌اند و یا در انتظار اخذ مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اسماعیل دلیری، با اشاره به بررسی‌های به‌عمل‌آمده بر روی فهرست کالا‌های موجود در انبار‌های این گمرک، گفت: بر اساس این بررسی هیچ کالایی بلاتکلیف نبوده؛ چرا که تمامی اقلام مستقر در انبار‌ها یا در انتظار اخذ مجوز از سازمان‌های همجوار هستند و یا در مهلت قانونی اظهار موضوع ماده ۲۴ قانون امور گمرکی قرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کالای آماده ترخیصی در گمرک معطل نمانده است، افزود: در صورت ارائه هرگونه مستند در این زمینه گمرک باشماق با شفافیت کامل آماده پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح و ارباب‌رجوع است.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان با تشریح وضعیت کالا‌های حاضر در انبار‌های عمومی این حوزه اظهار داشت: اقلامی همچون ضایعات باتری که در مهرماه امسال وارد مرز شده و همچنین خودرو‌های سواری منطقه آزاد که هنوز مجوز‌های لازم برای ترخیص از سوی مراجع ذی‌ربط صادر نشده است، از جمله کالا‌هایی هستند که روند قانونی خود را طی می‌کنند.

وی ادامه داد: کالا‌هایی نظیر چسب نواری و هارد کامپیوتر نیز که در انبار مستقر هستند در مهلت قانونی خود به سر می‌برند و صاحبان این اقلام هنوز نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا اخذ مجوز‌های مورد نیاز اقدام نکرده‌اند.

دلیری با اشاره به وضعیت ضایعات پلاستیکی موجود در گمرک خاطرنشان کرد: این محموله در نهم شهریورماه وارد مرز شده و بر اساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مهلت سه‌ماهه اظهار دارد؛ بنابراین ارباب‌رجوع هر زمان که مراجعه و نسبت به اظهار کالا اقدام کند، گمرک نیز در راستای انجام تشریفات قانونی، آماده ارائه خدمات است.

وی با بیان اینکه روزانه به‌طور میانگین ۳۰۰ کامیون ورودی و ۳۰۰ کامیون خروجی در این مرز فعالیت دارند، تصریح کرد: در صورت محاسبه بر اساس رویه انباری، لازم است آمار دقیقی از انبار‌های عمومی دریافت شود؛ در حالی که عمده کالا‌های ورودی به این مرز شامل مواد اولیه، ضایعات پلاستیک و ضایعات باتری است که فرآیند تشریفات گمرکی آنها حتی به یک ماه نیز نمی‌رسد و پس از تکمیل تشریفات، ترخیص قطعی و از گمرک خارج می‌شوند.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان در پایان گفت: روزانه به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ کامیون کالای وارداتی در این حوزه ترخیص قطعی می‌شود و از سوی انبار‌های عمومی هیچ‌گونه محدودیتی برای پذیرش کالا وجود ندارد؛ هر بازرگانی که بتواند ثبت سفارش یا مجوز ورود موقت اخذ کند، گمرک آمادگی کامل پذیرش ورود کالا و انجام تشریفات قانونی آن را دارد.