به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کاهش هزینه‌های عملیاتی ، افزایش بهره وری و کاهش قابل توجه ضایعات محصول از مزایای استفاده از روش‌های مکانیزه است.

استفاده از روش‌های مکانیزه، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش قابل توجه ضایعات محصول شده تجربه‌ موفق کشاورز فاروجی در چهار سال پیاپی که از روش‌های مکانیزه برای برداشت محصولش استفاده کرده نشان دهنده نقش کلیدی این فناوری در افزایش بهره‌وری از مزارع منطقه فاروج است .

در استان خراسان شمالی ۱۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی به کشت گوجه فرنگی اختصاص داده شده که سالانه ۶۸ تن محصول برداشت می شود که سهم شهرستان فاروج ظرفیت سالانه ۷۵ هزار تن گوجه فرنگی است که در ۴ واحد فرآوری استان تبدیل به رب گوجه فرنگی می شود.