اوقات شرعی ۲۰ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، یکم جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۳ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام على عليه السلام فرمود: إنَّ حَقيقَةَ السَّعادَةِ أن يُختَمَ لِلْمَرءِ عَمَلُهُ بِالسَّعادَةِ و إنَّ حَقيقَةَ الشَّقاءِ أن يُختَمَ لِلْمَرءِ عَمَلُهُ بِالشَّقاءِ.

به راستى که حقیقت خوشبختى آن است که پایان کار انسان خوشبختى باشد و حقیقت بدبختى آن است که کار انسان به بدبختى خاتمه یابد. (معانى الأخبار ص ۳۴۵)

احکام شرعی:

متعلقات زكات

سوال) آيا براى متعلقات زكات مثل شتر،گاو و گوسفند معادلى امروزى مثل خودرو مى‌توان در نظر گرفت؟

جواب) اموال زَكَوى عناوين خاص به خودشان را دارند كه معادل ندارد وزكات به خود اموال زكوى تعلّق مىگيرد، نه به معادل آن. (استفتائات مقام معظم رهبری)