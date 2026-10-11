سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری شکست‌های تاریخی قدرت‌های متجاوز در برابر ایران، تأکید کرد: تمدن غربی در نبرد نهایی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فضای مجازی نوشت:

در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد.

در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شد.

در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شد.

و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت.

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