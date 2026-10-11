مدیرکل بهزیستی خوزستان از خدمات‌رسانی به بیش از ۹۰ هزار نفر مراجعه‌کننده حضوری و غیر حضوری به مراکز مشاوره استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با گرامیداشت هفته سلامت روان و قدردانی از تلاش‌های روانشناسان، روان‌پزشکان و مددکاران اجتماعی در استان اظهار کرد: سازمان بهزیستی همزمان با این هفته، برنامه‌های ویژه‌ای را با هدف ارتقای سواد سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح استان خوزستان در دستور کار قرار داده است.

وی با معرفی سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به عنوان یکی از بازوهای اصلی ارائه خدمات بهزیستی افزود: این سامانه به‌صورت رایگان آماده پاسخگویی به هم‌استانی‌های عزیز در زمینه‌های مشکلات فردی، خانوادگی، تحصیلی، مسائل مربوط به ازدواج و سایر دغدغه‌های روحی و روانی است و شهروندان می‌توانند علاوه بر مشاوره تلفنی، در صورت نیاز به دریافت خدمات تخصصی‌تر، به مراکز مشاوره حضوری نیز ارجاع داده شوند.

کریمیان با اشاره به خدمات رسانی به بیش از ۹۰ هزار نفر مراجعه‌کننده حضوری و غیر حضوری به مراکز مشاوره استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ هزار و ۵۰۵ نفر با سامانه ۱۴۸۰ (صدای مشاور) تماس داشته‌اند که از این تعداد ۸۰ درصد را بانوان و ۲۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده در نیمه نخست سال جاری به متقاضیان به صورت حضوری گفت: سه هزار و ۵۰۵ نفر به مراکز دولتی مشاوره حضوری و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز به مراکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی در سطح استان مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵۲ مرکز مشاوره و روان‌شناختی غیردولتی دارای مجوز در خوزستانخاطرنشان کرد: این مراکز با بهره‌گیری از متخصصان مجرب، بخش قابل‌توجهی از بار خدمات سلامت روان در استان را بر دوش دارند و در کنار مراکز دولتی، بازوی توانمندی برای خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شوند.

اجرای طرح‌های سلامت‌محور در محلات

کریمیان همچنین از اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» خبر داد و یاداور شد: با اجرای این طرح، کانون‌هایی در محلات استان فعال شده‌اند که تمرکز اصلی آن‌ها بر مهارت‌های زندگی، آموزش‌های پیشگیرانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: در هفته سلامت روان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی در سطح محلات و همچنین انتشار فایل‌ها و کلیپ‌های آموزشی در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها با هدف آگاهی‌بخشی عمومی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با تاکید بر لزوم تغییر نگرش عمومی نسبت به خدمات روان‌شناختی از شهروندان خواست تا همان‌طور که برای درمان بیماری‌های جسمی به پزشک مراجعه می‌کنند، برای حفظ بهداشت روانی و ارتقای کیفیت زندگی خود و خانواده‌شان، مراجعه به روانشناسان و مشاوران مجرب را در اولویت قرار دهند.

بر اساس این گزارش شنیدن روایت‌های افراد، خانواده‌ها، کودکان، گروه‌های آسیب‌پذیر و همچنین مراقبان سلامت، می‌تواند به درک بهتر نیازهای روانی ـ اجتماعی جامعه، شناسایی به‌موقع مشکلات و تقویت شبکه‌های حمایتی کمک کند.

جامعه‌ای که در آن افراد فرصت بیان تجربه‌های خود را داشته باشند و با همدلی شنیده شوند، در مواجهه با بحران‌ها تاب‌آورتر خواهد بود.

هفته سلامت روان با شعار «شنیدن روایت‌های جامعه گامی برای عبور از بحران» از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ادامه خواهد داشت که فرصتی برای شنیدن، همدلی کردن و برداشتن گامی موثر در مسیر سلامت روان جامعه است.