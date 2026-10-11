به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ارگ تاریخی بلقیس اسفراین با ۵۱ هزار مترمربع بزرگترین بنای خشتی خراسان شمالی است.

این ارگ با قدمتی ۴ هزار ساله در شهرستان اسفراین قرار دارد بیانات رهبر شهید انقلاب درباره لزوم توجه بیشتر به این جاذبه تاریخی که خاستگاه بزرگان علمی، فرهنگی و سیاسی متعدد بوده نگاه‌ها را بیشتر به این اثر جلب کرده است.

گفتنی است ، ارگ بلقیس در سه کیلومتری جنوب غرب شهر کنونی اسفراین و حاشیه شرقی روستای جوشقان واقع شده است.